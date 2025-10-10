Умер солист рок-группы Moody Blues

Солист и басист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Джон Лодж, наш дорогой муж, отец, дедушка, тесть и брат, внезапно и неожиданно ушел из жизни", - говорится в заявлении семьи.

По словам родных, артист был "человеком с огромным сердцем, а самым важным для него была его неизменная любовь к жене Кирстен и семье, а также страсть к музыке и вера".

Группа Moody Blues была образована в Бирмингеме в 1964 году и стала одним из основателей прогрессивного рока. Лодж присоединился к группе через два года после ее основания и оставался в составе музыкального коллектива на протяжении многих десятилетий. Moody Blues выпустила много успешных альбомов и была включена в Зал славы рок-н-ролла.