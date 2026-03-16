Актер появился на «Оскаре» с украшением за миллионы долларов

Канадский бизнесмен, телеведущий и актер Кевин О'лири появился на церемонии вручения премии "Оскар" с роскошным аксессуаром.

Звезда "Марти Великолепного" вышел на ковровую дорожку с украшением в виде футляра ювелирного бренда Tiffany & Co, покрытом рубинами и бриллиантами. Внутри футляра из белого золота находилась коллекционная карточка с нашивками игроков NBA Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

Известно, что стоимость коллекционной карточки Upper Deck Exquisite Triple Logoman 2004 года оценивается почти в 13 миллионов долларов.