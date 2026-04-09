«Лиззи Магуайер» показала своего мужа и четверых детей

Звезда сериала "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф показала свою семью. Актриса опубликовала в Instagram фото с мужем и четырьмя детьми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Весна делает свое дело", - отметила артистка.

Первенцу знаменитости 14 лет. Она родила сына от игрока НХЛ Майка Комри. Супруги прожили в браке шесть лет и развелись в 2016 году. Звезда отмечала, что расставание было тяжелым, но она старалась не наносить сильных психологических травм ребенку. По словам артистки, она никогда не препятствовала общению и встречам Луки с его отцом, поскольку не имела на это право.

В 2019 году актриса вышла замуж за музыканта Мэтью Кому. Супруги растят трех общих дочерей: семилетнюю Бэнкс, пятилетнюю Мэй и годовалую Таунс.

В марте 2024 года муж звезды "Лиззи Магуайер" сделал вазэктомию. Кома опубликовал у себя на странице в социальной сети несколько юмористических постов, посвященных процедуре. Музыкант заявил, что все оказалось проще и лучше, чем посещение зубного врача.

"Десять из десяти, рекомендую", - признался он подписчикам.