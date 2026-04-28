Умер легендарный автор комиксов Marvel

Умер известный сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей. Об этом со ссылкой на семью сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он создал персонажа Карателя и историю о Человеке‑пауке "Ночь, когда умерла Гвен Стейси". "Он был вдумчивым, глубоко чувствующим эмоциональную и нравственную составляющую повествования", - отмечается в сообщении.

Конвей родился 10 сентября 1952 года. Уже в возрасте 16 лет он дебютировал как создатель комиксов.