Умер легендарный автор комиксов Marvel
Умер известный сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей. Об этом со ссылкой на семью сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он создал персонажа Карателя и историю о Человеке‑пауке "Ночь, когда умерла Гвен Стейси". "Он был вдумчивым, глубоко чувствующим эмоциональную и нравственную составляющую повествования", - отмечается в сообщении.
Конвей родился 10 сентября 1952 года. Уже в возрасте 16 лет он дебютировал как создатель комиксов.
