Умер вокалист Santana

Скончался бывший вокалист американской рок-группы группы Santana Алекс Лигертвуд. Об этом сообщает Metro со ссылкой на заявление вдовы шотландского рок-музыканта Шон Броган, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Броган, Лигертвуд умер на 80-м году жизни всего через несколько недель после последнего выступления на сцене.

Лигертвуд, добавила вдова, скончался "мирно", во сне, рядом с ним были близкие и его собака Бобо.

"Если вы знали его, то любили его. Он тронул многих своим необыкновенным голосом. Он был и сердцем, и душой, а любимым занятием Лигертвуда было сочинять музыку, петь и делиться своим даром", - говорит Броган.

В годы, предшествовавшие смерти, у Лигертвуда были серьезные проблемы со здоровьем.

Певец с 1979 по 1994 год периодически выступал в составе группы Santana, основанной в 1966 году гитаристом Карлосом Сантаной. Лигертвуд участвовал в записи альбомов "Marathon" 1979 года и "Zebop" 1981 года. Его вокал звучит во многих треках группы, включая хиты "You Know That I Love You" и "Winning".