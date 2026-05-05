Названы самые стильные звезды Met Gala 2026

Американская телеведущая, писательница и эксперт в области моды Мелисса Риверз назвала самых стильных звезд бала Met Gala в 2026 году. Ее комментарии публикует издание Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, первые позиции в рейтинге Риверз заняли сестры Кендалл и Кайли Дженнер. По ее мнению, их наряды, оформленные бюстгальтерами с торчащими сосками, полностью соответствовали теме дресс-кода мероприятия Fashion is Art ("Мода - это искусство").

На втором месте расположились актриса Габриэль Юнион и ее возлюбленный, баскетболист Дуэйн Уэйд. За ними последовала певица Lisa (Лалиса Манобаль). Исполнительница предстала перед камерами в белом сияющем платье и с пластиковыми руками на плечах, которые поддерживали длинную вуаль. По словам Риверз, они были сделаны по слепку рук знаменитости. "Мы углубляемся в искусство. Мода - это искусство, использующее тему тела", - подчеркнула специалист.

Четвертую позицию Риверз отдала певице Бейонсе, а пятую - ее коллеге Сабрине Карпентер. Рейтинг завершила звезда фильма "Дьявола носит Prada" Энн Хэтэуэй, которая предстала перед камерами в черном платье Michael Kors.

Бал Met Gala традиционно прошел в пространстве Метрополитен-музея в Нью-Йорке, США. В этом году сопредседателями мероприятия стали певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и журналистка Анна Винтур. Миллиардер Джефф Безос и его жена репортерша Лорен Санчес выступили в качестве спонсоров бала.