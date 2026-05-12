«Эйфорию» обвинили в «отвратительных издевательствах» над женщинами

Американский сериал "Эйфория" обвинили в отвратительных издевательствах над женщинами из-за кадров с актрисой Сидни Суини.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

В новой серии проекта Сидни Суини, играющая роль вебкам-модели OnlyFans Кэсси, перевоплотилась в "великаншу" для съемок контента в стиле "макрофилии" - сексуальной фантазии с участием гигантских людей. В сериале актриса разгромила крошечный макет города, после чего разделась и разрушила небоскреб голой грудью. Интернет-пользователи резко отреагировали на новый эпизод.

"Это позор. Мне не хватает того, каким был этот сериал раньше", "Как можно было перейти от истории об уязвимой девушке-подростке с психическим заболеванием и зависимостью к отвратительным и жестоким издевательствам над женщинами в третьем сезоне?" - писали поклонники шоу в X (бывший Twitter).

До этого издание Variety сообщило, что модели и создательницы контента на платформе OnlyFans выразили возмущение тем, как в третьем сезоне сериала HBO "Эйфория" показана работа на этой платформе. По сюжету героиня Сидни Суини запускает аккаунт на OnlyFans и начинает с провокационного контента: сначала она позирует в образе собаки (с ушами, ошейником и хвостом), а затем - в образе младенца. В этой сцене персонаж появляется в прозрачной рубашке, с косичками и погремушкой во рту.

Популярная модель OnlyFans и актриса Мейтленд Уорд отметила, что подобные образы не просто нереалистичны, но и вредны.