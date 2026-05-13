Певица Пинк показала свою дочь с ультракороткой стрижкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, звезда снялась с Уиллоу в ресторане и опубликовала фото в Instagram. Девочка позировала в джинсовом платье.

"Это любовь быть твоей мамой", - написала артистка.

Подросток пробует себя в творчестве - она периодически выступает с матерью на концертах. Знаменитость подчеркивала, что считает свою дочь очень талантливым и трудолюбивым человеком. Артистка поддерживает желание Уиллоу пойти по ее стопам и не отговаривает от такой карьеры.

Дочь звезды считала себя некрасивой и стеснялась своей "мальчишеской" внешности. Девочка признавалась, что ее часто дразнили сверстники, и она из-за этого сильно переживала. Тогда певица решила публично поддержать своего ребенка. Артистка, выйдя на сцену получать награду Video Vanguard Award, обратилась к дочери и показала для нее презентацию, где появлялись мировые знаменитости с необычной внешностью. А в конце эмоциональной речи Пинк назвала Уиллоу прекрасной девочкой и призналась ей в любви.