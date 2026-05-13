На 100-м году жизни умер звезда «Конана-варвара»

Американский актер Джек Тейлор скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джек Тейлор умер в Испании, где жил уже больше шестидесяти лет.

Артист прославился благодаря съемкам в фильмах ужасов и фэнтези и работал с такими режиссерами - он играл в "Графе Дракуле" с Кристофером Ли в главной роли (1970), появился в образе жреца в фильме "Конан-варвар" (1982), воплотил на экране коллекционера антикварных книг в фильме Романа Полански "Девятые врата" (1999), снимался в картине Ридли Скотта "1492: завоевание рая" (1992) и в "Призраках Гойи" (2006) Милоша Формана.

Джек Тейлор (настоящее имя Джордж Браун Рэндалл) родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он приехал в Лос-Анджелес и в 1953 году снялся в телепередаче с Мэрилин Монро, однако успеха в Голливуде не добился. Поняв это, молодой артист обосновался в Мексике, где быстро выучил испанский язык и стал сниматься в местном кино и играть в театре.

В своей последней картине "Свободный буфет" актер снялся в 2025 году. Недавно он опубликовал мемуары "Мои 100 лет кино".