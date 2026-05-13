Звезда «Великолепного века» опубликовал редкое фото с годовалым первенцем

Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" Кадир Догулу опубликовал в Instagram редкое фото с первенцем. Актер показал подписчикам, как выбирал с годовалым Азизом игрушки в магазине. Ребенка заинтересовали автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мой сын", - подписал снимок артист.

Догулу растит мальчика вместе с коллегой Неслихан Атагюль. Турецкие актеры поженились в 2016 году. А в 2024 году стало известно, что супруги ждут первенца. Звезда признавалась в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам знаменитости, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать. После рождения сына Догулу стал активно помогать жене растить его. Звезда отмечала, что еще не видела таких включенных отцов и восхищается своим супругом в новой для него роли.

В 2024 году в прессе появилась информация, что пара на грани развода из-за измен Догулу. Но Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях. Звезда написала, что у них все хорошо.