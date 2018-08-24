К сведению азербайджанских абитуриентов, поступивших в вузы
В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).
Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, передает Day.Az.
Было отмечено, абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, с 24 августа по 3 сентября должны пройти регистрацию в учебных заведениях, в которые поступили, представив требуемые документыи. Абитуриенты, поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов), должны пройти регистрацию с 24 по 30 августа . Список требуемых документов абитуриенты могут узнать из учебного заведения.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность, приказ о его зачислении не будет направлен в учебное заведение.
В ГЭЦ также отметили, что регистрация поступивших в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов) завершается сегодня. В течение сегодняшнего дня абитуриенты должны пройти регистрацию в учебных заведениях, в которые поступили, представив требуемые документы. Список требуемых документов абитуриенты могут узнать из учебного заведения.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность, приказ о его зачислении не будет направлен в учебное заведение.
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