В Азербайджане начинается выдача удостоверений личности нового поколения
28 августа 2018 12:51 385
С этой недели, с 1 сентября, в Азербайджане начнется выдача гражданам удостоверений личности нового поколения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности.
В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.
Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.
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