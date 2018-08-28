В Азербайджане начинается выдача удостоверений личности нового поколения

С этой недели, с 1 сентября, в Азербайджане начнется выдача гражданам удостоверений личности нового поколения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности.

В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.

Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

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