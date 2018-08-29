Когда в Азербайджане полностью внедрят обязательное медстрахование?

Процесс полного внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане завершится в течение пяти лет. Об этом сказал в среду журналистам директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана Заур Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора Госагентства, данный период будет считаться переходным, и за это время охват обязательного медицинского страхования будет поэтапно расширяться.

"Как вы знаете, мы уже второй год реализуем пилотный проект, который в этом году дополнительно охватил Агдаш. Если в первый год мы уделяли большое внимание количеству услуг и их доступности для населения, то в этом году внимание стало больше уделяться качеству. В то же время мы подготовили план по полному переходу всей страны на обязательное медицинское страхование. В июле нам был назначен консультант, который будет отвечать за успешный переходный период. Проделана большая работа и уже подготовлена специальная дорожная карта. Постараемся, чтобы переход прошел без проблем", - сказал З.Алиев.

Директора Госагентства добавил, что до конца года начнется работа с медицинскими учреждениями для их подготовки к переходному периоду. По его словам, переходный период будет отличаться от пилотных проектов тем, что расширение будет зависеть не от географии, а от предоставления услуг.

"Мы хотим, чтобы по прошествии пяти лет любой гражданин Азербайджана, вне зависимости от своего финансового положения смог бы обратиться в медицинские учреждения и получить необходимые услуги. Для этого необходимо провести большой объем работы. Это будет происходить поэтапно. При этом со следующего года расширение будет происходить не на географической основе, а поэтапным предоставлением тех или иных услуг", - сказал З.Алиев.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года. С конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

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