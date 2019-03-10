Губинский район - один из наиболее близко расположенных по отношению к столице регионов Азербайджана, давно снискал популярность у туристов. В Губе, символом которой является наливное яблоко, прекрасная природа, большое количество исторических достопримечательностей и бережно охраняемое культурное наследие. Губинская школа ковроткачества известна во всем мире, а гостеприимство местных жителей славится на всю страну.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Край, в котором бывали французский писатель Александр Дюма, и норвежский ученый Тур Хейердал, готов поделиться своими секретами с любознательными путешественниками.

Насладиться природой

Губа - один из наиболее красивых регионов Азербайджана. Особенно привлекателен этот край весной, когда расцветают многочисленные фруктовые сады. Богатейшая флора Губинского района представлена также широким спектром лекарственных растений: боярышник, можжевельник, бальзамин, паслен, валериана и другие.

Несмотря на то, что в регионе выращивается множество видов различных фруктов и овощей, у любого азербайджанца Губа ассоциируется, прежде всего, с яблоками. Губинцы утверждают, что на их земле произрастает свыше 40 различных сортов яблонь. Ежегодно в сезон созревания яблок, в Губе проходит фестиваль, в рамках которого фермерские хозяйства представляют свою лучшую продукцию и соревнуются в различных конкурсах.

Богатый термальными источниками район имеет большое значение и как рекреативная и бальнеологическая зона. Здесь протекает более 100 рек и речушек. Расположенный в Губе Афурджинский водопад включен в список "Памятников природы Азербайджана", а обитающая в регионе колония белоголовых сипов занесена в Красную Книгу.

Побывать в Тянгяалты

В 33 км от административного центра Губы в местности Тянгяалты на высоте 725 м расположено одноименное село Тянгяалты, что означает "междугорье". Здесь между двумя вершинами на северном склоне Большого Кавказа протекает река Вялвялячай. Глубина ущелья, по дну которого протекает река, - 400-600 м, а отвесные склоны состоят из белого, черного и розового мрамора - редкое природное явление.

...и в Гячреш

Это самая популярная зона отдыха в Губинском районе, расположена в 25 км от райцентра. Гячреш означает "приди и сядь". Этот топоним толкуют и как "место, куда не попадает солнечный свет". На этой обширной территории деревья растут так плотно, что и в самом деле солнечные лучи не доходят до земли и летом здесь довольно прохладно. А зимой эти места укрываются толстым слоем снега.

Некогда центром притяжения для туристов был располагавшийся здесь подвесной мост через реку Гудьялчай - Асма корпю, ныне уже разрушенный, однако есть надежда на его скорую реставрацию.

На самой окраине территории Гячреш расположено природное образование, называемое Минаря - естественный минарет. Длина этого естественного памятника, образовавшегося в результате раскола Гудьялчаем огромной скалы, 30-35 м, ширина - 4-5 м, а высота - 3-4 м. Предполагают, что пещера эта образовалась в IV веке в результате тектонических перемещений и эрозии реки. Минаря играет также и роль естественного моста на высоте 10-15 м. Маленькую пещеру между скалами называют "холодильником". И в самом деле, здесь так холодно, что владельцы расположенного рядом ресторана приделали у входа двери, повесили замок и используют образовавшееся помещение в качестве холодильника.

Освежиться у водопада Афурджа

В Губе много водопадов, но самый знаменитый образован водами реки Вялвялячай в нескольких километрах от ущелья Тянгя в селенье Афурджа (42 км от райцентра). Высота низвергающегося со скал водопада равна 70 м. Под нависшей скалой есть узкая, всего шириной в 3-4 метра дорога, по которой можно пройти и спуститься к чаше водопада.

Особенно приятно освежиться в его брызгах летом. Вода в водопаде чистая, местные жители даже соорудили водопровод. Говорят, что километрах в десяти от водопада бьют из-под земли множество родников.

В расположенной возле водопада чайхане можно выпить чай и отдохнуть.

Прогуляться по старинному парку

Рассказывают, что старейший парк города - парк Низами, названный так в честь поэта Низами Гянджеви, построили пленные немцы в 1946 году. Территория парка утопает в зелени, в тени которой журчат фонтаны. Посетители коротают свободное время в уютных чайхана или за игрой в бильярд.

Погуляв по парку, можно спуститься к старинному арочному мосту через Гудиалчай, который ведет в поселок горских евреев Красная Слобода.

Пройтись по Арочному мосту

Единственный, дошедший до наших дней мост, называемый Гудиалчайским, является одним из семи существовавших в Губинском уезде в XVII-XIX веках. Этот самый протяженный мост был построен в 1894 году по проекту Александра III с целью укрепления военного присутствия России на Кавказе. Четырнадцать его пролетов общей длиной 275 метров и шириной 8 м сложены из обожженного кирпича. Многопролетная конструкция позволяет мосту оставаться неповрежденным даже во время мощных селевых потоков и паводков, поднимающих уровень воды в реке. Мост подобной конструкции, сооруженный в XIX веке - единственный в Азербайджане.

Наведаться в Красную Слободу

Этот поселок - место компактного проживания евреев в Азербайджане. Жители селения Красная Слобода - горские евреи, которые называют себя "джугур". Говорят они на иврите, но прекрасно знают азербайджанский и русский языки. В настоящее время здесь проживает порядка 4-5 тысяч человек.

Жители Красной Слободы занимаются в основном торговлей. Местное население любит помпезность и в этом зажиточном поселении Губы можно увидеть множество фешенебельных особняков.

Полюбоваться на Джума мечеть

В самом центре города возле центрального парка располагается одна из самых старых городских мечетей - Джума мечеть (пятничная мечеть), воздвигнутая в самом начале XIX века. Построенная в богатом архитектурном стиле, мечеть возведена из красного кирпича в 1802 году при материальной поддержке Гази Исмаила эфенди. Архитектура этого культового сооружения типична исключительно для мечетей Губинской провинции.

Джума мечеть является одним из древнейших религиозных центров не только в Губе, но и во всем северо-восточном Азербайджане.

Ознакомиться с исторической баней

Бани в Азербайджане во все времена занимали особое место в жизни людей, являясь любимым местом для услаждения тела и духа. Здание губинской бани, построенной из красного кирпича в XVIII веке, венчает большой купол, который позволял сохранять в помещении нужную температуру и влажность. Это четырехугольное в плане строение называют также и Сухур (Чухур) хамамы, т.е. баня, построенная из специальных горных пород. В бане 6 отделений, 2 двери и 6 окон.

В свое время в этой бане мылся французский писатель Александр Дюма-отец, а спустя 150 лет эти места посетил его правнук. До 1985 года баня использовалась по прямому назначению, теперь же эта жемчужина восточной архитектуры находится под охраной в качестве исторического памятника.

По рассказам местных жителей, во время геноцида, учиненного в 1918 году армянами в Губе, людей также душили в бане Чухур хамамы с помощью пара. Затем их бросали в вырытые ямы.

Узнать о геноциде 1918 года

В 2007 году в Губе во время строительства стадиона было обнаружено массовое захоронение. Согласно заключению экспертов, братская могила представляет собой место захоронения местных жителей, ставших жертвами национальной резни, организованной в мае 1918 года вооруженным отрядом армянской партии "Дашнакцутюн" под командованием Амазаспа.

На месте захоронения построен мемориал, а на одной из улиц Губы открыт памятник жертвам геноцида азербайджанцев, совершенного армянами.

Посетить древнее селение Хыналыг

На территории Губы в 65 км от районного центра, на высоте 2500 м над уровнем моря расположено уникальное селение Хыналыг. В нем порядка 380 домов и 3000 жителей. Население села составляет отдельную этнографическую группу и общается на своем собственном языке, на котором в мире больше никто не говорит. Вместе с языком хыналыгцы сохранили и свои старинные обычаи.

Здесь всегда много иностранцев - путешественников и ученых, изучающих уникальный уклад жизни и традиции самобытной народности. А местные охотники утверждают, что сталкивались в этих краях со снежным человеком!

Приобрести национальный ковер

Губа - известный центр ковроткачества. В местном краеведческом музее помимо различных предметов материальной культуры можно увидеть и искусно выполненные губинские ковры. Губинская зона - самый большой ковровый центр Азербайджана. Губинские ковры представляют более 30 различных композиций, отличающихся множеством решений, сложностью геометрических узоров, сдержанностью цветовой гармонии. Их узоры состоят из стилизованных растительных и анималистических мотивов. Сотканный в 1712 году в Губе ковер "Голу Чичи" хранится в музее "Метрополитэн" в Нью-Йорке.

Хотя ковры ткут в большинстве домов сел Губы, все они, как и ранее, изготавливаются по предварительному заказу. Поэтому тем, у кого появилось желание приобрести ковер, лучше обратиться в действующие на территории района центры ковроткачества, такие как Qedim Quba и фирма Aygun.

Предприятие ковроткачества Qedim Quba, образованное еще в 1958 году, было приватизировано в 2000 году. Ныне в этой частной компании работают около 50 ткачих, помимо этого 25 ткачих выполняют заказы предприятия, работая на дому.

В цехах предприятия ткут ковры только ручной работы на любой вкус и размер. Для плетения ковров используются нити, окрашенные как искусственными красителями, так и традиционными натуральными, полученными из растительного сырья. Ковры компании, помимо ярких расцветок, отличаются также плотностью расположения петель.

На всех коврах предприятия сотканы логотипы компании Qedim Quba и слово "Азербайджан".

Другое предприятие - швейная-производственная фирма Aygun, создано в 1988 году. В одном помещении с фирмой располагается и Ассоциация "Мир ковров", призванная сохранять древнее искусство ковроткачества.

Руководит фирмой Aygun и Ассоциацией "Мир ковров" большой энтузиаст своего дела, одна из первых предпринимательниц Губы Фатима Агамирзоева, которая придерживается традиций не только в узорах, но и в технологиях ковроткачества. Так кубинские ковры всегда отличались эластичностью, плотностью и легкостью. Для окрашивания нитей для плетения ковров естественными пигментами Фатима ханум лично ездит в Тебриз, поскольку там это делают наиболее качественно.

Побывать в Спортивном Олимпийском комплексе

Комплекс построен в 2003 году в живописном уголке Губинского района и функционирует под девизом "Мы открыты для всех!". Комплекс считается идеальным местом для отдыха, а также занятий спортом. На территории Олимпийского комплекса располагается закрытая спортивная площадка, вмещающая 2000 зрителей, крытый плавательный бассейн.

Для размещения туристов предназначены 3-этажная 4-звездочная гостиница на 24 номера, 4 люкса со всеми удобствами на 2-3 человека каждый. Пять двухэтажных каменных коттеджей на 2-4 человека и 1 VIP апартаменты в отдельном здании на 4-5 человек.