Полиция Лондона задержала в общей сложности уже более 300 активистов общественной организации Extinction Rebellion, уже третий день протестующих на улицах города против загрязнения окружающей среды. Об этом в среду сообщил Скотленд-Ярд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на 11:25 сегодняшнего дня было произведено, начиная с понедельника, более 300 задержаний", - сказано в заявлении столичной полиции. Стражи порядка сообщили, что вытесняют демонстрантов с моста Ватерлоо и собираются сделать то же самое в районе перекрестка Оксфорд-серкус на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Полиция пригрозила новыми арестами, которые последуют в том случае, если демонстранты не согласятся переместиться в назначенное место проведения акции протеста. "Протестующие должны продолжать любые демонстрации у Мраморной арки", - пояснили в Скотленд-Ярде.

Одним из мест, где в среду были продолжены протестные акции, стала станция Canary Wharf легкого метро района Доклендс. Двое активистов - мужчина и женщина, одетые в строгие черные костюмы, - забрались там на один из вагонов поезда и развернули баннер с призывом к немедленным действиям против загрязнения окружающей среды. Участники акции также заявили, что приклеили себя к крыше вагона.

После того, как активисты Extinction Rebellion пригрозили нарушить работу подземки, британская транспортная полиция приняла решение приостановить работу беспроводного интернета на станциях метро Лондона. Мэр столицы Садик Хан заявил, что, хотя он и разделяет то рвение, с которым протестующие готовы вести борьбу с климатическими изменениями, но при этом считает неприемлемым попытки активистов помешать работе городского транспорта и поставить под угрозу безопасность жителей Лондона.

По данным деловой ассоциации New West End Company, объединяющей 600 компаний в сферах торговли, питания, гостиничного бизнеса и операций с недвижимостью, которые представлены в центральной части Лондона, акции экологических активистов обошлись бизнесу столичного района Вест-Энд в £12 млн (около $15,6 млн).

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах столицы. Однако полицейские выдвинули им ультиматум, потребовав прекратить проводить точечные митинги.