Есть в Баку улицы, называемые Параллельными. Их семь, и все, протянувшись с востока на запад, находятся в старой части города.

Все семь начинаются от Шамахинки - древнего караванного пути, так и оставшегося по сей день главным въездом в столицу, и все вместе упираются в бывшую Советскую (ныне проспект Нариманова).

Заселяться эти улицы начали в XIX веке. Улица Джафара Джаббарлы, служащая основанием, на которое нанизаны Параллельные, начала застраиваться еще в 1880. Дома на ней архитектурные и капитальные. В настоящее время на территории улицы выше метро "Низами" идет капитальный ремонт фасадов, и можно видеть, как облагораживается и меняется на глазах старая Шамахинка.

Но дальше от этого основного стержня селилась городская беднота. Эти трущобы даже не получили названий, а именовались просто по номерам.

Сегодня на Параллельных улицах уже высятся многоэтажные здания, кривые улочки к западу от Джаббарлы в основном расширены и благоустроены, повсюду иллюминация, супермаркеты, учебные заведения, научные учреждения, объект современной городской инфраструктуры. Глядя на все это, трудно представить, что когда-то тут теснились одноэтажные домишки, дороги были разбиты и непроходимы и покрыты ручейками прорывающихся подземных вод и канализации...

Два года назад в рамках проекта реконструкции "Советской" была расширена и отремонтирована проезжая часть улицы 2-я Параллельная (Балабаба Меджидова), и даже при том, что не были удалены старые постройки, она совершенно преобразилась. 6-я Параллельная (Магомеда Нахчывани) застроена многожтажками, под которыми расположились популярные бренды. Ну, а 7-ю Параллельную (Басти Багировой) знают все - хотя бы по расположению на ней 1-го медучилища и супермаркета "Браво".

Но пойдем по порядку. К сожалению, информации об улицах бедноты немного, так как они не отличаются архитектурными изысками и застраивались в основном по принципу "нахалстоя". Тем не менее, Параллельные - это неотъемлемая часть истории Баку. Каждая по нескольку раз переименовывалась, и интересно проследить смену названий в зависимости от исторической эпохи.

1-я Параллельная

Первоначально называлась Искровской. Такое название она получила из-за того, что на ней располагалась революционная типография "Нина", в которой печаталась газета большевиков "Искра". Типография в советское время была музеем, посетителям демонстрировалось застекленное подполье с типографским станком. Тут принимали в пионеры, проводили всевозможные идеологические мероприятия. Старое здание существует по сей день, но типографии в нем. Конечно же, нет.

После провозглашения Азербайджаном независимости Искровская была переименована в Алибека Гусейнзаде.

Алибек Гусейнзаде - известный азербайджанский учёный, философ, художник и врач. Именно он был автором трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики. А в 1908 году он оформлял первую азербайджанскую оперу "Лейли и Меджнун". После падения АДР Гусейнзаде обосновался в Турции, занимался переводами на турецкий язык произведений таких авторов, как Гёте, Эсхила, Адама Смита, Омара Хайяма, Фирдоуси, Шиллера и многих других.

2-я Параллельная

Перестав быть Параллельной, эта улица получила имя Хосрова Рузбеха - иранского военного и политического деятеля, участника революционного движения в Иране в 40-50-х годах. Был арестован и расстрелян 11 мая 1958 г. Рузбех - автор ряда работ по математике, артиллерии, а также по новейшей истории Ирана.

Лет двадцать назад улица была переименована в Балабаба Меджидова.

Балабаба Меджидов - был директором Института микробиологии, эпидемиологии и гигиенических исследований. Заслуженный деятель науки, профессор, внесший огромный вклад в эту сферу науки.

3-я Параллельная

Постсоветское время улица носит название генерал-майора Махмуда Абилова. Это известный военный деятель, воевавший в рядах 11-й Красной армии, отличился в боях у реки Халхин-Гол. Командовал 250-й дивизией, которая неоднократно отличилась летом 1944 года в наступательной операции "Багратион", затем первой вошла в Белосток.

4-я Параллельная

В советское время улица получила имя знаменитого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида. Представлять его нашим читателям особо, думается, не нужно. Джавид сыграл огромную роль в формировании азербайджанской литературы XX века. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Как и многие выдающиеся представители интеллигенции, он был репрессирован и скончался в лагере. К 100-летию Джавида его останки были перезахоронены в родном Нахчыване.

Не совсем ясно, почему улицу нужно было заново переименовать, но сегодня она носит имя Субхи Салаева, крупного ученого-нефтяника, академика, лауреат Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятель науки АзССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора.

5-я Параллельная

У этой улицы тоже было несколько названий за ее историю. В советское время она носила имя известного российского и советского врача, микробиолога и эпидемиолога Н.Гамалея. Гамалей был создателем и активным популяризатором так называемого интенсивного метода прививки - он разработал и применил на практике план мероприятий по борьбе с эпидемиями на местах. На практике активно боролся с эпидемиями чумы в Одессе, холеры в Донбассе, на Южном Кавказе и в Поволжье, сыпного тифа в Санкт-Петербурге. Гамалей впервые выдвинул положение о существовании скрытых форм инфекции. Еще в 1899 году ученый выразил мнение о "невидимых микробах" - возбудителях рака. Вирусной теории рака он придерживался до конца своей жизни.

Сегодня улица носит имя первого азербайджанца-психиатра Фуада Ибрагимбекова, впоследствии репрессированного.

В 1926 году Ибрагимбеков организовал первую в Республике богато оснащенную экспериментально-психологическую лабораторию. С 27 октября 1948 года, в самом зените творческой деятельности Ф.А.Ибрагимбеков, оказался жертвой политической репрессии и был отправлен в ГУЛАГ. В заснеженном Тайшете знания и опыт бакинского специалиста по достоинству оценят заключенные, которых он лечил, и даже начальство. Его называли лучшим врачом ГУЛАГа, а ведь среди "политических" были такие профессионалы, как кремлевский врач, лечивший членов Политбюро...

6-я Параллельная

Второе название улицы - Бюль-бюля (Муртузы Мамедова). За редкий музыкальный дар уже в детстве ему дали это прозвище - "Бюльбюль", что в перевод с азербайджанского означает "соловей". Это детское прозвище и стало впоследствии его сценическим псевдонимом. Характерной чертой его исполнения было сочетание азербайджанских народных мотивов с итальянскими классическими традициями оперного пения. Бюльбюль прославил азербайджанскую вокальную школу на весь мир.

Сейчас 6-я Параллельная носит имя Мухаммеда Нахъчывани. Это имя не так широко известно, как имя Бюльбюля, но этот деятель тоже оставил важный след в истории Азербайджана.

Мухаммад ибн Хиндушах Нахчывани (1293-1376) - выдающийся азербайджанский ученый, мыслитель и государственный деятель. Он оставил потомкам два важных научных труда. Первый - "Толковый словарь персидского языка" ("Сихахал-фурс"), который дает разъяснения 2300 слов. Особенность книги в том, что в ней не только дается толкование слов, но и приводится много сведений по азербайджано-тюркскому языку, а также информация этнографического характера, образцы поэзии, интересные суждения по языковедению.

Второй научный труд Мухаммада ибн Хиндушаха Нахчывани известен под названием "Руководство для писца при определении степеней" ("Дастур ал-катиб фи та'йин ал-маратиб"). Сегодня этот труд воспринимается как своего рода энциклопедия жизни Ближнего и Среднего Востока той эпохи. В сущности, нет ни одной сферы жизни, о которой в этой книге не было бы информации.

7-я Параллельная

Эта улица носит имя Басти Багоровой с советских времен и по сей день. Басти Багирова - советский азербайджанский хлопковод, председатель колхоза имени Ворошилова Касум-Исмаиловского (ныне Геранбойского) района, дважды Герой Социалистического Труда

Параллельные улицы Баку сегодня изменились и продолжают меняться. Как меняется к лучшему весь наш прекрасный город, равного которому не найти.

Лала Мамедова