Ночью в небе над территорией Наримановского района Баку был замечен НЛО.

На кадрах, опубликованных Milli.Az, видно приближение неопознанного объекта к жилому зданию.

Автор данного ролика сказал, что инцидент произошел примерно в четыре-пять утра.

Day.Az представляет эти кадры:

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