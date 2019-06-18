https://news.day.az/society/1129947.html В Баку заметили НЛО? - ВИДЕО
В Баку заметили НЛО? - ВИДЕО
Ночью в небе над территорией Наримановского района Баку был замечен НЛО.
На кадрах, опубликованных Milli.Az, видно приближение неопознанного объекта к жилому зданию.
Автор данного ролика сказал, что инцидент произошел примерно в четыре-пять утра.
Day.Az представляет эти кадры:
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