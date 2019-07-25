Баку из тех городов, в которых интересен каждый уголок. Каждая улица, старинная она или современная, имеет свою изюминку и свою историю, пусть короткую, но все равно интересную.

Улица Юсифа Сафарова - одна из таких. Сегодня это одна из самых оживленных магистралей столицы. Раньше она называлась улицей Барингова, а до того носила название Первой Черногородской. Первоначальное название говорит само за себя. Располагалась она в промышленном районе, с нее начинался когда-то так называемый "Черный город". Сегодня это современный район Баку, по которому "протекает" одна из самых бурных транспортных рек. Вокруг нее бурлят, образуя "пороги", проспекты Гейдара Алиева, Бабека, Нобеля, Нефтчиляр, Ходжалы и другие немаловажные улицы города, в нее упираются улицы 28 мая, Низами и другие. Наверное поэтому на улице Юсифа Сафарова почти нет светофоров - любая остановка движения тут может просто парализовать полгорода.

Улица Юсифа Сафарова тянется от здания Главного управления полиции города Баку до пересечения с проспектом Нобеля. Хотя она и не очень длинная, но вобрала в себя много чего интересного. Здесь очень много новых построек и отреставрированных старых зданий.

Начнем с северной части улицы, прямо от здания Главного управления полиции города Баку, и двинемся вниз, к югу.

В своем начале улица малолюдна. А дальше выходим к Производственному объединению SOCAR "Азеригаз". Здание построено в конце 80-х годов, но после модернизации выглядит очень современно.

На этой улице располагаются три известных в стране медучреждения - Городская клиническая больница имени М.Эфендиева, клиника Лейлы Шихлинской и больница "Нефтяников".

Тут много впечатляющих архитектурой зданий государственных учреждений. Одно только здание Верховного суда чего стоит. Строилось оно с 2006 по 2009 годы и выполнено в неожиданном для архитектуры Баку решении.

Главной достопримечательностью этой улицы считается памятник шаху Исмаилу Хатаи, возведенный в 1993 году. Он расположен так, что движение по оживленной магистрали словно обтекает его с двух сторон. Шах Исмаил Хатаи - одна из ключевых фигур в истории Азербайджана, и, пожалуй, расположение монумента, рассекающего бурный транспортный поток, очень соответствует этому статусу.

Кстати, несколько лет назад посередине улицы был разбит парк с фонтанами, но при этом не были построены подземные или надземные переходы к нему. В результате попасть туда было невозможно, и вскоре он был ликвидирован. Перейти дорогу, не рискнув жизнью, невозможно практически по всей протяженности улицы Юсифа Сафарова. Подземные переходы на ней, конечно же, есть. Один из них - мраморный и красивый - ведет модерновому зданию Республиканского перинатального центра, как его называют бакинцы - "хатаинскому роддому".

А не доходя до моста Джаваншира (до сих пор упорно называющегося бакинцами "Гагаринским"), расположилась еще одна знаковая достопримечательность улицы - Музей современного искусства. Перед входом установлены необычные авангардные скульптуры, которые можно назвать настоящим украшением улицы Юсифа Сафарова.

Говоря об улице Юсифа Сафарова, сегодня невозможно не рассказать о чудесном парке, открывшемся в августе прошлого года и упирающимся в нее одним боком.

Необычный парк раскинулся на 36833 квадратных метрах и охватывает улицы Юсифа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина.

Красивый белый металлический мост, который можно заприметить издали, делит парк отдыха и развлечений на две части. На одной стороне расположился парк с романтическим названием "Севирем" с детской площадкой, маленьким водопадом и ресторанчиком. А другая сторона комплекса, с кафе и различными условиями для спортивных развлечений, рассчитана на любителей активного отдыха. Тут расположились универсальная площадка для баскетбола, гандбола, тенниса и волейбола и две футбольные площадки. Имеется также крытый шахматный павильон.

Перейдя мостик, попадает в атмосферу любви и романтики. "Севирям", в первую очередь, отличился наличием зелени и маленького водопада. В целом, можно сказать, что парк создан с душой, все многочисленные детали планировки подобраны с большим вкусом и знанием дела. Все эти скамеечки, сердечки, фонари, скульптуры из натуральных камней и металлов и композиция "Love", национальный флаг в виде конфетки - все это вызывает теплые чувства и хочется любить все и всех вокруг - родных, друзей, случайных прохожих, весь этот город.

Перед тем как отправиться в следующее путешествие по нашему Баку, присядем на скамеечке в парке любви и отдохнем.

Лала Мамедова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!