С 10 по 12 октября в Баку (Азербайджанская Республика) в рамках 13-й Азербайджанской международной выставки "Образование EduExpo" по заказу Россотрудничества проходила выставка "Образование в России", направленная на повышение интереса к российскому образованию и расширение научных контактов. Организатором мероприятий выступила Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования".

Основной целью выставки было увеличение количества студентов из Азербайджанской Республики, в том числе соотечественников, обучающихся в российских образовательных организациях. В ходе мероприятия учащиеся и преподаватели русских школ, функционирующих на территории Азербайджанской Республики, соотечественники, проживающие в Азербайджане, переводчики, представители средств массовой информации и другие заинтересованные граждане Азербайджанской Республики получили возможность ознакомиться с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации.

В выставке приняли участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области технических, математических, естественных и гуманитарных наук: Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский политехнический университет, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Московский физико-технический институт, Белгородский государственный университет, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Южный федеральный университет.

В рамках деловой программы выставки "Образование в России" прошли презентации российских вузов, научно-популярные лекции, лабораторные работы в формате виртуальной реальности, семинары, на сайте проекта rustudy.org вебинары и интерактивные игры по русскому языку. Научно-популярные лекции прочли известные ученые и представители ведущих российских вузов: зав. кафедрой "Издательское дело и книговедение" Московского политехнического университета, к.ф.н., доцент И.Л. Шурыгина познакомила участников мероприятия с системой подготовки издательских кадров в университете, сделав экскурс в будущее профессии "журналист". Представитель Московского политехнического университета О. М. Яковлева рассказала об истории древней техники рисования "Эбру" - рисование на воде.

Из доклада представителя Национального исследовательского Томского государственного университета М.С. Бараксанова, а также на семинаре директора института дизайна Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), к.иск., доцента Е.А. Гуровой, участники мероприятий узнали об особенностях поступления и обучения иностранных граждан в российских образовательных организациях.

Об истории инженерного образования в России рассказал начальник отдела внешних программ центра довузовских и специальных программ, к.т.н. Р.С. Бабкин, представитель Санкт-Петербургского горного университета - первого высшего технического учебного заведения России.

На мастер - классе "Линогравюра своими руками", проведенном доцентом Московского политехнического университета Р.В. Яковлевым, посетители выставки смогли попробовать свои силы в изготовлении линогравюр.

В выставке приняли участие:

- в очных мероприятиях - более 200 человек;

- в дистанционном формате - более 2000 человек.

Участники мероприятий выразили организаторам выставки искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения просветительских мероприятий, надежду на дальнейшее продолжение совместной работы, направленной на популяризацию российского образования в Азербайджанской Республики.

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