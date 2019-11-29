В последние десятилетия отмечается значительный рост и утяжеление течения пищевой аллергии у детей. За тридцать лет распространенность этой патологии увеличилась в 2-3 раза, а частота тяжелых и летальных исходов - в несколько раз.

Сегодня известно о более чем 170 продуктов, которые способны развить аллергическую реакцию у человека. Однако 90% всех пищевых аллергий вызывают всего 8 продуктов. К ним относятся коровье молоко, куриное яйцо, орехи, арахис, пшеница, рыба, морепродукты, соя.

Сложность диагностики и лечения пищевой аллергии заключается в том, что она в настоящее время не классифицируется как заболевание, а представлена как спектр многочисленных клинико-патологических нарушений. Истинная пищевая аллергия связана с иммунными механизмами, и может проявляться как острая крапивница, ангионевротический отек (отек Квинке), синдром оральной аллергии, атопический дерматит, эозинофильная желудочно-кишечная патология (нередко воспринимается как рядовая желудочно-кишечная патология и в этой связи не излечивается вовремя), вызванный пищевыми белками энтеропатия и т.д.

Существует большое количество других состояний, подобных по течению и симптоматике с пищевой аллергией. Так, например, нередко непереносимость коровьего молока ошибочно относят к пищевой аллергии. Дело в том, что в составе молока содержится лактоза, сахар, который обычно в процессе пищеварения расщепляется под воздействием фермента лактазы. При недостатке лактазы, возникают симптомы характерные для расстройства желудочно-кишечного тракта. Такое состояние не является пищевой аллергией, а объясняется непереносимостью лактозы.

Сложность в том, что как указывалось выше, коровье молоко является еще и сильным аллергеном. И в случае, если у ребенка имеется патологическая чувствительность на белки молока, то может развиться пищевая аллергия. Она может проявляться симптомами атопического дерматита, отека Квинке, крапивницы, нарушениями функции пищеварительной системы, тяжелой неврологической и сердечно-сосудистой патологией.

Кроме пищевой аллергии и непереносимости встречается психогенная, фармакологическая, токсическая и другие варианты, неблагоприятных воздействий пищевых продуктов на организм человека. Например, психогенное отвращение к еде, может развиваться только при виде или запахе пищевого продукта или блюда. Такое состояние нередко встречается у детей, родители которых прежде силой заставляли есть тот или иной продукт.

В целом, существуют достаточно много нежелательных состояний, связанных с приемом пищи, и каждый может иметь свою, отличную от других причину. В зависимости от механизма развития неблагоприятной реакции организма на пищу, избирается тактика диеты и лечение. Неправильная трактовка заболевания может привести к тому, что из рациона ребенка исключаются продукты, которые очень важны для его полноценного роста и развития. С другой стороны, если у ребенка имеется аллергия на какой-нибудь продукт, повторное его употребление может вызвать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

К основным причинам развития пищевой аллергии относят наследственность (когда у родителей или других близких родственников имеются аллергические заболевания), различные факторы окружающей среды, состояние желудочно-кишечного тракта и т.д. К одной из частых причин способных провоцировать пищевую аллергию относят кесарево сечение. Так, американские ученые, проанализировав научные исследования, проведенные в США за последние 22 года, пришли к выводу, о серьезном влиянии кесарева сечения на развитие пищевой аллергии.

Дело в том, что дети, рожденные в результате естественных родов, подвергаются воздействию бактериальной флоры родового канала, что способствует образованию у новорожденных нормальной кишечной флоры. Однако первые организмы, с которыми ребенок контактирует после кесарева сечения, это чаще кожные и переносимые по воздуху бактерии, антибиотик-устойчивые штаммы микробов окружающей "операционной" среды, что нередко является фактором, приводящим к аллергическим заболеваниям.

В настоящее время увеличилось число случаев, когда кесарево сечение выполняется при отсутствии медицинских показаний, например, по желанию матери. Так, в некоторых странах стало модно рожать в определенные даты, связанные с местными обычаями и традициями. В ряде регионов мира дети, родившиеся при помощи кесарева сечения, составляют 25% от общего числа родов.

Благодаря современным методам исследования доказано, что микрофлора кишечника детей различается в зависимости от способа родоразрешения и вскармливания. Новорожденные, родившиеся естественным путем, имеют микрофлору, аналогичную таковой их матери. Родители и врачи должны помнить, что способ родоразрешения - это важный фактор постнатального формирования микрофлоры кишечника ребенка. Если ребенок не получил в ходе родов нормальной материнской флоры, происходит задержка микробной колонизации кишечника, что приводит к тем изменениям в иммунной системе, которые зачастую способствуют проявлению аллергии.

По рекомендациям ВОЗ, кесарево сечение не должно превышать 10-15% от общего числа родов.

Другая важная причина, интенсивно обсуждаемая сегодня учеными, это возрастающая вероятность аллергии у детей употребляющих избыточное количество сахара. В настоящее время доказано, что избыточное употребление сахара является одним из наиболее частых причин развития аллергии и ряда других серьезных заболеваний.

Результаты одного из последних исследований в этой области, проведенного канадскими учеными из University of Alberta, были опубликованы в августе 2019 года. Изучив влияние диеты с высоким содержанием сахара, которая была применена всего лишь в течение двух дней, они обнаружили значительное повышение проницаемости кишечника, ухудшение бактериальной флоры и снижение количества важных для полноценного пищеварения короткоцепочных жирных кислот. Сахар вызывал расцвет протеобактерий и дисбактериоз кишечника с повышенными признаками местного воспаления и проницаемости кишечника, что в свою очередь приводит к развитию воспалительных заболеваний пищеварительного тракта и аллергии. Все приведенные изменения были настолько значительными и влияли на организм, что канадские ученые такую ситуацию назвали драматической.

Кстати, все вышеизложенное и другие актуальные вопросы аллергической патологии в педиатрии были предметом достаточно интересного и полезного обсуждения в рамках VII Всероссийского Конгресса Ассоциации детских аллергологов и иммунологов в г.Москве, на одном из симпозиумов которого я председательствовал.

Гусейн Габулов,

доктор медицинских наук, профессора кафедры "Детские болезни II" Азербайджанского медицинского университета