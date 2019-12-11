Day.Az представляет интервью с председателем Союза архитекторов Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", Заслуженным архитектором Азербайджана Эльбаем Касим-заде.

Генеральный план города Баку находится в разработке. В конце ноября на протяжении двух дней проходили обсуждения материалов подготовительного этапа, где высказали свое мнение специалисты, общественность. Я ознакомился со всем материалом еще до этого в Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана. Работа идет, и есть позитивный прогноз, что через год мы получим окончательный материал, который я считаю, опять же, должен будет пройти через общественные обсуждения.

На встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с деятелями культуры и искусств я предложил определить границы исторического центра Баку и придать этой территории специальный статус. То есть, не обязательно, чтобы это был заповедник, но на этой территории должны работать другие нормативы и другие правила нежели во всех остальных районах города. Сегодня существуют строительные нормы и правила. Они для всей территории страны одинаковые, и в Баку и в Гяндже, и в Сумгайыте и т.д. Исторический центр Баку, из-за того что он имеет исключительную ценность для сохранения нашей истории и культуры, должен получить статус и должен получить свои нормативы. Не может быть один и тот же норматив применен в историческом центре и, допустим, в Ени Гюняшли.

Господин Президент горячо поддержал это предложение, дал поручения в кратчайший срок определить границы исторического центра. Союз архитекторов такое поручение выполнил, подготовил необходимые документы и передал Исполнительной власти города.

Не каждое старинное здание может считаться памятником архитектуры. Это заблуждение, от которого я все время предостерегаю. Дело в том, что когда в свое время составлялся список памятников истории и культуры, в него по предложению ученых внесли все здания, построенные в конце 19 начале 20 веков, только потому что они относились к той эпохе.

Например, дом Гаджинского рядом с Девичьей башней. Посмотрев на него без всякого списка, реестра, можно сказать, что он представляет культуру, историю азербайджанского народа. Чуть поодаль в том же Ичеришехер стоит одноэтажное строение, совершенно невзрачное, покрашенное розовой побелкой, и оно тоже в этом списке. Этим мы даем возможность людям, которые имеют право принимать какие-то решения, относиться к дворцу Гаджинского точно так же, как и к этому одноэтажному, никому не нужному строению.

Наш реестр исторических памятников должен быть серьезно пересмотрен. В числе памятников должны оставаться те строения, которые достойны представлять историю, культуру нашего народа.

Но определение этого очень субъективное. То есть мне может нравиться постройка, а вам нет. Но мы с вами должны решить, памятник это или не памятник.

Я думаю, что должны быть конкретные критерии. Это материальная ценность, то есть красивая, достойная, выполненная с применением большого вкуса, таланта. Далее - это эпоха созидания. Я, например, считаю, что мы очень сильно запаздываем с включением в перечень объектов современной архитектуры. Тот же Центр Гейдара Алиева, отель Four Seasons, Flame Towers, Олимпийский центр... Это все уникальные здания! Речь же идет не только о том, чтобы здание было построено лет 100-150 назад, речь идет о ценности, что это предмет нашей национальной культуры, поэтому здесь должны быть и современные здания. И ни в коем случае только лишь дата постройки должна решать быть объекту памятником или не быть.

Существует закон Азербайджанской Республики об охране исторических и культурных памятников. Я являюсь одним из авторов этого закона. Его утвердили в 1996 году. Согласно ему, нарушение требований закона наказывается в уголовном порядке. Не в административном, а уголовном порядке, где речь идет о серьезном наказании вплоть до лишения свободы.

На территории бывшей "Советской" были только памятники местного значения. Есть несколько категорий памятников - мирового значения (те, что в списке ЮНЕСКО), государственного (как здание Союза архитекторов) - это самый высокий ранг памятников внутри страны, а есть памятники местного значения, находящиеся в распоряжении органов территориального самоуправления. Никто не говорит, что последние можно просто так брать и ломать, должна быть специальная процедура. Вот на "Советской" большинство из домов, о которых, скажем так, кто-то, может быть, сегодня скорбит, были в непригодном состоянии для жизни человека.

Ко мне несколько раз приходили жильцы, найти поддержку. Говорили, что дома находятся в ужасном состоянии, что надо было их восстановить, отреставрировать. Но кто привел дома в такое состояние? Сами же жильцы! Было окно, сломали подоконник и сделали дверь, была дверь, заложили кирпичом. Кто-то поставил чугунную печку и вывел трубу наружу, сломав стену. Все эти дома были в частной собственности, тогда почему их должно было реставрировать государство? Надо было следить за своим добром.

Разговоры закончились, как только люди увидели, что там строится парк. Это была инициатива Президента Ильхама Алиева создать огромный парк в центре города. 30 гектаров, это больше чем Приморский бульвар! Создали, для людей. И действительно там отдыхает много жителей. Туда приходят не только жильцы из близлежащих домов, но и приезжают из других районов столицы.

Есть норматив средней обеспеченности зелеными насаждениями на одного жителя, но это не только парки. Это деревья у дорог, при школах, при больницах и т.д. Если я не ошибаюсь, у нас сегодня норма 12 квадратных метров на одного жителя.

Мне очень нравится проект "Ağ şəhər". На мой взгляд, он имеет и архитектурное значение, и градостроительное значение, и имеет очень большое социальное значение. Люди, которые знают, что было на этой территории, никогда не верили в то, что это все можно будет убрать, и вообще благоустроить это место. Но проект удался. Там очень красивые дома, масштаб застройки очень интересный, позитивный. Со временем в верхней части будут и высотки, но главное впечатление об этом массиве создают те пятиэтажные дома, которые уже построены.

Мне также очень нравится, как развивается территория района Port Baku. Там появляется интересный "сити". Все дома там разные, это создает некое впечатление Манхеттена.

Безусловно, мне нравится Центральный парк, о котором мы говорили. Я считаю, что это огромное достижение, это не так просто с территории в 30 гектаров переселить людей и превратить территорию в цветущий рай. Но опять же кто это сделал? Государство! Не какой-то меценат, а государство.

Франгиз Агаларова