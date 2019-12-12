В связи с мероприятием по случаю 16-й годовщины со дня кончины Общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня с 08:00 на ряде дорог Баку ограничено движение транспорта, сказал Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az.

По его словам, с 08:00 и до окончания мероприятия будет полностью ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Парламента в направлении Аллеи почетного захоронения.

"Движение транспорта будет ограничено и изменено на пересечении улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, пересечении дорожной развязки на улице Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, от здания Телетеатра по улице Мехти Гусейна, а также на улицах за Милли Меджлисом - в направлении проспекта Парламента, то есть на улицах Аббасгулу Аббасзаде, Иззета Набиева и Национального героя Шовгияра Абдуллаева", - сказал В.Асадов.

Асадов отметил, что водителям и владельцам автомобилей рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным транспортом в этом направлении. Тем, кто будет участвовать в церемонии поминовения памяти Общенационального лидера, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.