В Азербайджане создадут мобильные лаборатории биобезопасности

В Азербайджане будут созданы новые мобильные лаборатории биобезопасности третьего уровня.

Как передает Day.Az, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли. По его словам, с целью ускорения процесса экспорта в Хачмазском районе создана фитосанитарная лаборатория, в которой осуществляются карантинная экспертиза и физико-химические обследования растений.

Председатель АПБ сообщил, что для ускорения процесса импорта аналогичная лаборатория создана на рынке "Мейвели". Также в Центральной фитосанитарной лаборатории началось применение молекулярных методов для установления фитопатологических организмов в продукции растениеводства, а при Аналитическом центре экспертизы создана Лаборатория комплексных исследований.

Председатель АПБ сообщил, что для быстрого реагирования на кризисные ситуации в стране, Институт пищевой безопасности создал полевую мобильную лабораторию биобезопасности третьего уровня, на следующем этапе планируется создание еще трех таких лабораторий.

"В Шамахинской региональной опытной лаборатории, где завершились ремонтно-строительные работы, будут проводиться исследования по показателям качества и безопасности почвы, оросительной и дренажной воды. Учитывая, что Шекинский и Загатальский районы находятся в той же географической территории, с целью осуществления обследований по токсикологическим показателям и карантинной экспертизе фундука, профиль лаборатории был изменен. При поддержке Всемирного банка начата подготовка лабораторий к национальной и международной аккредитациям, четыре лаборатории уже прошли национальную аккредитацию. В 2020 будет обеспечено прохождение международной аккредитации тремя лабораториями. В соответствии с международными требованиями и методикой проведено 11 научных исследований. Из них шесть - в сфере охраны здоровья растений, два - оценки рисков, три - охраны здоровья животных", - сказал Гошгар Тахмазли.

Он добавил, что в 17 563 образцах, представленных в лаборатории Института пищевой безопасности, были обнаружены несоответствия.