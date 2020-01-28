До досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 9 февраля, осталось 12 дней. В связи с этим зарегистрированные кандидаты призывают избирателей быть активными и участвовать в выборах.

На данный избирателей в основном интересует место проведения выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для этого гражданин в первую очередь должен искать свое имя в Центре информации о выборах Центральной избирательной комиссии. Для этого нужно ввести фамаилию, имя, год рождения и пол. В случае положительного результата поиска вы сможете узнать, в каком участке будете голосовать. Но что делать, если ничего не найдено?

Заведующий отделом медиа и общественных связей ЦИК Шахин Асадли сказал, что у гражданина, имя которого не включено в список избирателей, не возникнет никаких проблем с использованием права голоса.

"Гражданин, имя которого не включено в список избирателей, может прийти в избирательный участок по месту своей регистрации, предъявить свое удостоверение личности и проголосовать. Как правило, на выборах, проводимых в Азербайджане, гражданин имеет право голосовать на избирательном участке по месту своего постоянного проживания независимо от регистрационного адреса. С этой точки зрения нет никаких ограничений для избирателей", - сказал он.

То есть, гражданин с районной пропиской, проживающий в столице, имеет право голосовать по месту фактического проживания, если он проживал там не менее 6 месяцев до даты выборов. Для этого избиратель должен обратиться в окружные и участковые избирательные комиссии на территории, где он постоянно проживает, в сроки и в порядке, установленные законодательством. В этом случае гражданин будет иметь возможность реализовать свое право голоса в день выборов, включив свое имя в список избирателей.