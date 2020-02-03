Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) пришли к выводу о том, что новый коронавирус "2019 novel koronovirus" (2019-nCoV) животного происхождения. Уже известно, что нынешняя эпидемия и распространившиеся в прошлом аналогичные эпидемии MERS (Middle East respiratory syndrome - средневосточный респираторный синдром) и SARS (Severe acute respiratory syndrome - тяжелый острый респираторный синдром) связаны с животными, продукцией животного происхождения, в том числе с рыбой и морепродуктами.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, название семейства вирусов связано с тем, что по анатомическому строению оно имеет форму "короны" и ряд вирусов этого семейства приводит к распространению зоонозных инфекций, передает Day.Az. Указанный вирус генетически отличается от всех других коронавирусов и примечательно, что нынешняя эпидемия стремительно распространилась среди людей.

Комитет по науке и Рабочая группа по диким животным OIE начали совместные исследования и первым долгом рекомендовали создать отдел чрезвычайных заболеваний в "Кодексе здоровья наземных животных" и посредством "Всемирной информационной системы по здоровью животных" (WAHIS) посоветовали странам-членам организации срочно оповестить OIE.

В связи с этим, наша страна начала обсуждения с OIE в этой сфере и организации периодически будет передаваться информация о предупредительных мерах в связи с этим заболеванием в нашей стране. По совместной инициативе OIE и ВОЗ для исследования вируса "2019-nCoV" и борьбы с ним начата разработка дорожной карты.

Отметим, что в рамках борьбы АПБА наложило временный запрет на импорт в страну животных (включая животных для зоопарка и диких животных), а также рыбы и морепродуктов. Региональные отделения Агентства, а также лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана приведены в состояние готовности к работе в усиленном режиме. В то же время, совместно с соответствующими организациями проводятся мероприятия по подготовке списка продуктов, в настоящее время считающимися в группе особого риска и на которые может перейти вирус.