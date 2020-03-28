Изоляция и карантин – это не наказание, а способ защитить вас и ваши семьи от смертельной опасности

В последние дни большую актуальность приобрела проблема не совсем адекватного отношения некоторых граждан страны к ограничительным мерам, принимаемым в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса. Как известно, с 24 марта в республике введен особый режим карантина, предусматривающий определенные правила поведения для граждан с целью недопущения распространения вирусной инфекции в стране. Однако некоторыми эти меры восприняты несерьезно.

О том, что означают вводимые ограничения и почему их необходимо строго соблюдать, в беседе с Day.Az рассказывает профессор Азербайджанского медицинского университета Гусейн Габулов.

Общемировая практика показывает, что для преодоления распространения вирусных инфекций подобного рода существуют простейшие для выполнения условия, которые необходимо соблюдать. К основным условиям, выполнение которых способно предотвратить распространение любой опасной вирусной инфекции, относятся карантин, социальное дистанцирование и соблюдение базовых медико-гигиенических рекомендаций.

В целом, основные рекомендации, существующие в соответствие с современными научно-практическими знаниями в данной области и особенно связанные с медико-гигиеническими мероприятиями, расписаны и доводятся до населения. Для этого очень важно, круглосуточное, посредством всевозможных информационных ресурсов информирование об этих правилах поведения в обществе и компетентное, доступное объяснение их необходимости и эффективности.

В этом деле решающее значение приобретает уровень сознательности и социальной ответственности населения, его способность адекватно воспринять угрозу, дабы выжить в экстремальных условиях.

Как показывает практика, наряду с государственными мерами регулирования, высокое сознание и организованность населения способны обуздать распространение подобных инфекций, и есть тому примеры. В такой густонаселенной стране, как Китай, властям, совместно с населением удалось обуздать распространение пресловутого СOVID-19. Или, например, в другой стране, Японии, в связи с высоким сознанием и организованностью граждан, соблюдением простых и эффективных санитарно-гигиенических правил, ситуация на данный момент относительно благоприятная и контролируемая.

В нашей стране соответствующими структурами делается все возможное для того, чтобы не допустить распространение СOVID-19. Однако, очень важно понимание гражданами реальной ситуации и беспрекословное выполнение требований, а также рекомендаций официальных государственных организаций. В противном случае инфекция способна распространиться в геометрической прогрессии, с которой чрезвычайно сложно будет справиться.

Если сознательности населения недостаточно для выполнения профилактических мер, государство будет вынуждено принять непопулярные меры жесткой всеобъемлющей ограничительной политики, что будет призвано предотвратить нежелательное развитие ситуации. Потому что на кону здоровье людей, сохранение человеческих, интеллектуальных, материальных ресурсов, развитие и перспективы страны.

В соответствии с международным опытом и рекомендациями, в настоящее время от населения требуется выполнение ряда жизненно важных правил и конструкций социального и личностного поведения, одно из которых - социальное дистанцирование. На сегодня - это один из важнейших факторов, позволяющий обуздать распространение инфекции, но об этом говорится сравнительно меньше, чем о санитарно-гигиенических мероприятиях, несмотря на то, что социальное дистанцирование - безусловный атрибут профилактики эпидемий.

Могу со всей ответственностью сказать, что социальное дистанцирование является важным способом замедления распространения COVID-19. Что означает это понятие? Максимальное снижение контактов населения друг с другом. Для этого необходимо не выходить из дома без особой необходимости, избегать людных мест, по возможности не пользоваться лифтом или автобусами, а пройтись пешком.

Еще одна мера социального дистанцирования - не собираться в одном месте более 10 человек. Максимальная рекомендуемая цифра в 10 человек установлена не для обыденного общения, а для каких-либо неординарных ситуаций. В идеале, общение, по возможности, необходимо свести до минимума, что может разорвать цепочку передачи инфекции от одного человека к другому.

Вот такой пример, который можно наблюдать сплошь и рядом. Семья в составе папы, мамы и ребенка вместе приходят в продуктовый магазин для покупок. В данном случае, важно понять, что в такой ситуации возможность получить или распространить инфекцию одномоментно увеличивается в три раза. Дальше происходит потенциальное геометрическое, неконтролируемое распространение инфекции от одних людей к другим. Можно сократить эту вероятность распространения, если магазин посетил бы всего один родитель. Тем более, что нет никакой объективной необходимости семейно посещать такие общественные места... Эта ситуация относится к категории сознания населения, ответственности за себя, свою семью, близких.

Важная форма социального дистанцирования - необходимое ограничение сообщения между странами, населенными пунктами внутри страны, для локализации и контролирования возможных вспышек инфекции. Эти вопросы решаются соответствующими государственными структурами.

Конечно же, все ограничения, связанные с социальным дистанцированием, относятся к людям, считающим себя здоровыми. При этом необходимо всегда учитывать, что СOVID-19 может передаваться от человека к другому человеку еще до появления симптомов заболевания. То есть, человек может заразиться и сам не знать об этом. Но он уже способен передавать вирус окружающим.

Если же, человек, чувствует себя заболевшим или у него имеются какие-либо симптомы респираторной вирусной инфекции (усталость, разбитость, температура, кашель, боль горле и т.п.), вообще нельзя выходить на улицу, необходимо по телефону проконсультироваться с врачом, который сообщит, что необходимо предпринять в каждой конкретной ситуации (возможность лечения в домашних условиях или госпитализация).

Помимо социального дистанцирования, существует еще такое понятие, как карантин, который также относится к сдерживающим факторам распространения вирусной инфекции.

Карантин - это мера, используемая для тех, кто, возможно, контактировал с больным COVID-19, но еще не имеет клинических проявлений болезни. Эти люди должны самоизолироваться, или их изолируют от других в течение, как минимум, 14 дней, чтобы предотвратить распространение вируса в инкубационном периоде болезни.

Таким образом, наряду с санитарно-гигиеническими мерами, важно доводить до сведения населения достаточную информацию о таких понятиях, как социальное дистанцирование и карантин. Граждане, которые нечетко информированы о сути этих понятий, считают эти меры чуть ли не карательными или сверхжесткими. Однако это не так. В настоящее время органы власти делают все необходимое, чтобы защитить всех нас от этой вирусной инфекции. Такие шаги, как социальное дистанцирование и карантин, на первый взгляд могут показаться неудобными и ограничительными, но сейчас это один из эффективных способов защитить нас, нашу семью, близких, друзей от COVID-19 и его осложнений.

Лейла Таривердиева