Игнорирование ограничений - одна из главных причин активного распространения коронавируса

К сожалению, несмотря на то, что число людей, зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличивается в геометрической прогрессии, некоторые из наших граждан продолжают без надобности выходить на улицы.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Как заявил парламентарий, пандемия коронавируса уже распространяется не только посредством приезжих из-за рубежа, но и в столице и регионах Азербайджана.

"Основным принципом заражения является контакт, игнорирование ограничений в том или ином направлении. Суть в том, что каждый человек несет ответственность за эти процессы. Прежде всего, каждый должен начинать с того, что, если ограничение действительно применяется, оно должно соблюдаться вне зависимости от его возраста либо профессиональной деятельности", - подчеркнул Нагиев.

Если человек вынужден выходить из дома на работу, продолжил депутат, то он должен полностью защитить себя. "То есть, он должен использовать маски, перчатки и другие гигиенические принадлежности. Люди должны сторониться каких-либо контактов и не касаться определенных вещей", - добавил он.

Депутат выразил сожаление, что некоторые люди не следуют этим принципам и выходят на улицы.

"Последствием выхода на улицу является то, что он становится носителем коронавируса и может заразить кого-то другого. Поэтому ограничения, налагаемые государством, очень важны и станут постепенно ужесточаться. В связи с этим начнется использование виртуального мира, то есть люди будут отправлять SMS для получения разрешения на выход из дома. Как результат, ограничения должны привести к разрыву цепи между зараженным и здоровым человеком", - пояснил наш собеседник.

Нагиев также заметил что в этом направлении предпринимаются соответствующие шаги, и их ужесточение неизбежно.

"Хотел бы еще раз сказать людям, что оставаясь дома вы внесете свой вклад в предотвращение угрозы не только национальной безопасности Азербайджана, но и уничтожения нашего генофонда в будущем. Как гражданин Азербайджана, я требую, чтобы эти ограничения были соблюдены безоговорочно. Таким образом, вы спасете себя, своих близких и остальных людей", - считает Нагиев.

Парламентарий отметил, что государство продолжит оказывать поддержку людям во всех вопросах. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и Первый вице-президент Мехрибан Алиева сделали важные призывы в этом направлении. Оперативному штабу были даны важные инструкции для решения экономических проблем", - заявил он.

Депутат напомнил, что, учитывая риски финансовых потерь как мелких, так и крупных предприятий, был разработан ряд программ для оказания им помощи. Как добавил парламентарий, министерство экономики играет огромную роль в реализации этих программ, и в связи с этим они создали рабочие группы для каждой из этих программ, которые будут работать в этом направлении.

"Во-первых, будут учитываться работники и бизнесмены, им необходимо своевременно предоставлять господдержку. Второй момент заключается в том, что привилегии, предоставляемые тем организациям, которые нанимают работников, должны рассматриваться не только для них, но и для самих работников", - сказал Нагиев.

Далее депутат напомнил, что был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который ежедневно пополняется. "Государство делает все возможное в обеспечении малообеспеченных людей", - сказал наш собеседник.

Как подчеркнул депутат, должностные лица на местах должны также оказывать помощь людям по мере возможности, чтобы каждый гражданин Азербайджана чувствовал, что за ним стоит государство.

"Практически все граждане Азербайджана смогут воспользоваться этими программами - от социально незащищенных безработных до крупнейших компаний. Поэтому эти программы предназначены для всех, и механизм их реализации уже существует и будет реализован на этой неделе", - заключил Арзу Нагиев.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. С 5 апреля выход на улицу для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, получения неотложной медицинской помощи, участия в похоронах ближайших родственников или выноса бытовых отходов возможен при получении SMS-разрешения. SMS не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности жизни и здоровью. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган.

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.

Абдул Керимханов