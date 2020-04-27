Проект «Виртуальная школа» будет действовать и после возобновления стандартного учебного процесса в Азербайджане

Проект "Виртуальная школа" предусмотрен не только на период пандемии, а будет действовать и после возобновления учебного процесса в образовательных учреждениях Азербайджана.

Об этом сказал начальник управления информатизации министерства образования Вюсал Ханларов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что портал представлен учителям и учащимся как дополнительный поддерживающий механизм: "Задания, которые даются на платформе "Виртуальная школа", не задуманы для оценки знаний учащихся, а больше для их проверки. Поэтому основная цель проекта - это поддержка. Эта платформа - дополнительный инструмент обучения для учащихся. На виртуальной платформе минобразования представляет ученикам новые тестовые задания в соответствии с темами еженедельно проводимых телеуроков. Данная система применяется во всем мире, и учащиеся пользуются ею как дополнительным учебным ресурсом".

Напомним, что со 2 апреля минобразоования дало старт проекту "Виртуальная школа". До 21 апреля на портале регистрацию прошли 370 тысяч учащихся 65 городов и районов, а также 20 тысяч учителей.