https://news.day.az/society/1248930.html Выплачена адресная социальная помощь за июнь
Выплачена адресная социальная помощь за июнь
Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям за июнь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.
Средства перечислены на счета лиц, являющихся членами этих семей.
Отметим, что адресной соцпомощью обеспечиваются 84 100 семей (свыше 350 тысяч членов).
Только в июне число этих семей, получающих адресную соцпомощь, выросло на более чем 100. Каждая семья, в среднем, получает более 225 манатов адресной соцпомощи.
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