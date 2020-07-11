В том, что 30 зараженных превратились в 500, виноваты некоторые безответственные граждане

В последние две недели мы наблюдаем, что количество новых случаев инфицирования стабилизировалось, нет тех всплесков заболеваемости, которые были в июне. Этот факт можно в определенной мере рассматривать как положительную динамику.

Об этом сказал в беседе с Day.Az врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов.

По словам врача, это связано с тем, что были усилены карантинные меры, более жестко стали контролироваться разрешения на выход граждан из дома, начался надзор государственных структур над ситуацией в маркетах. Это привело к тому, что сами сотрудники торговых объектов начали соблюдать необходимые меры и требовать того же от своих покупателей. Это, считает инфекционист, сыграло немалую роль в стабилизации ситуации, потому что в условиях закрытия прочих объектов, маркеты остаются единственным местом кучкования людей.

"Отрадно наблюдать, что и к гражданам пришло определенное осознание опасности сложившейся ситуации. Хоть и не полностью пока, но люди стали несравнимо более серьезно относиться к пандемии. Это связано с тем, что выросло количество больных, больше стали умирать, и сейчас уже у очень многих появились родные, знакомые или друзья, кто заболел сам, либо имеет зараженных близких. К сожалению, столкновение с реальностью больше действует на человеческое сознание, чем рекомендации специалистов и пропаганда в СМИ.

Осознание того, что требуемые карантином меры нужно соблюдать, к сожалению, пришло пока далеко не всем, о чем можно судить по комментариям и статусам в соцсетях. Не все еще осознают, что специальный карантинный режим вводится не для удовольствия, что требования носить маски и соблюдать дистанцию предъявляются не от нечего делать. Еще такой любопытный момент - те, кто весной жаловался на карантин, сегодня обвиняют государство в его преждевременной отмене. Но причем здесь государство? Оно сделало все, довело количество больных до 20-30 человек, это было большое достижение. А вот понадеяться на сознательность граждан - это действительно была ошибка. Граждане сами виноваты в том, что уровень инфицирования поднялся с 30 до 600 больных. Девяносто процентов вины за это лежит на населении. Лишь десять процентов можно отнести к некоторой половинчатости мер, которые были приняты в прошлом месяце на фоне роста статистики заболевших в виде двухдневного жесткого карантина. Эти, как их называют, локдауны не помогли решить проблему", - сказал врач.

По мнению нашего собеседника, ограничения должны быть длительными и вводиться в среднем режиме, чтобы люди имели возможность выходить из дома. С этой точки зрения нынешний специальный карантинный режим можно только приветствовать, подчеркнул врач. Длительное пребывание в четырех стенах, отметил он, негативно сказывается на психо-неврологическом статусе человека, ему нужно давать возможность выходить из дома, но с условием соблюдать меры личной защиты и придерживаться дистанции.

Более того, инфекционист считает, что требование носить маски должно действовать не только в закрытых помещениях, но и в местах скопления людей. Например, в парках по вечерам, когда сотни людей семьями, с детьми выходят на прогулку и ни о какой социальной дистанции речи уже нет.

"Да, лето, каникулы, отпуска, людям хочется гулять, ходить на пляж. Это все понятно. Но если уж сложилась такая ситуация, можно одно лето обойтись без моря. Те, кто больше всех жалуются на карантин и не соблюдают мер, заболев, начинают валить всю вину на врачей, критиковать нашу медицину. Между тем, в последнее время резко выросло число заболевших врачей, представителей среднего и младшего медперсонала. В СМИ пишут далеко не обо всех, а забелевших и умерших от коронавируса медработников немало. Населению нужно поддержать врачей, чтобы они знали, что не напрасно рискую своей жизнью, жертвуют своим здоровьем. Врачи тоже не железные, им тоже нужна поддержка", - сказал Самир Мамедов, добавив, что мы только вступили в разгар пандемии. Все еще впереди, нужно набраться терпения и сознательности.

Лейла Таривердиева