Уволен глава торгового центра "Седерек"

Директор торгового центра "Седерек" Юсиф Гадималиев уволен с занимаемой должности.



Как сообщает olke.az со ссылкой на сотрудников оптового рынка, уже в прошлую пятницу Гадималиев сдал дела новому руководству.



Кроме того, сообщается, что изменились правила торговли на рынке: так, продавать свои товары онлайн разрешили только оптовикам.



