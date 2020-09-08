https://news.day.az/society/1268860.html Уволен глава торгового центра "Седерек"
Директор торгового центра "Седерек" Юсиф Гадималиев уволен с занимаемой должности.
Уволен глава торгового центра "Седерек"
Директор торгового центра "Седерек" Юсиф Гадималиев уволен с занимаемой должности.
Как сообщает olke.az со ссылкой на сотрудников оптового рынка, уже в прошлую пятницу Гадималиев сдал дела новому руководству.
Кроме того, сообщается, что изменились правила торговли на рынке: так, продавать свои товары онлайн разрешили только оптовикам.
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