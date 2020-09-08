Уволен глава торгового центра "Седерек"

Директор торгового центра "Седерек" Юсиф Гадималиев уволен с занимаемой должности. 

Как сообщает olke.az со ссылкой на сотрудников оптового рынка, уже в прошлую пятницу Гадималиев сдал дела новому руководству. 

Кроме того, сообщается, что изменились правила торговли на рынке: так, продавать свои товары онлайн разрешили только оптовикам. 

 