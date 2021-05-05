Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы

С сегодняшнего дня в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана, стартует конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту.

Как сообщили Day.Az в министерстве, электронный прием документов на конкурс пройдет с 5 по 16 мая.

Учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. Набранные кандидатами баллы будут умножаться на соответствующие коэффициенты. При этом, кандидаты принимавшие участие в конкурсе по набору учителей или в диагностической оценке, получают дополнительный балл.