Многовековая история поселка Байыл

Байыл- поселок в черте Баку, в составе Сабаилского района города. Название "Байыл" ведет свою историю от названия Сабаилского мыса и уже гораздо позже перешло на поселок.

В XIX столетии Байыл находился за чертой города, не считался территорией Баку и поэтому даже на одном из самых лучших и подробных планов 1898 года городского головы Н.А. фон дер Нонне виден лишь его небольшой участок.

Поселок Байыл имеет многовековую историю. Некоторые историки считают, что в этом районе был сам Александр Македонский, который дошел до Апшеронского плуострова.

В Бакинской бухте напротив Байыла находились остатки одного из самых загадочных строений Средних веков - Сабаильского замка. Фундамент и элементы стен замка можно было видеть в периоды, когда уровень Каспия понижался.

Считается, что замок был возведен в 1235 году ширваншахом Фарибурзом III, но просуществовал недолго. Известно, что замок изначально был построен не на острове, а на берегу, а на острове оказался после землетрясения 1306 года, которое окончательно сформировало Бакинскую бухту благодаря значительному повышению уровня Каспия. Так называемые Байыловские камни - украшения фриза замка - были подняты со дна морского во время археологических работ 30-60-х годах ХХ века.

Первые жилые кварталы в Байыле образовывались в XIX веке вдоль дороги, по которой шли паломники к знаменитой мечети в Шихово - Биби-Эйбат. В 1858 году согласно Плану выгонных земель на Байыловом мысе началось строительство адмиралтейства и порта, хотя есть сведения, что Каспийское военное судоходство осуществляло строительство на Байыловом мысу еще в 20-е годы XIX века.

В 1867 году из-за понижения уровня Волги из Астрахани в Баку была переведена главная база русской Каспийской флотилии и Астраханское адмиралтейство.

Активная жилая застройка Байылова стала возможной после открытия нефтяных промыслов в районе Биби-Эйбата.

В итоге в 70-80 годы XIX века дорога для паломников приобрела промышленное значение и началось развитие инфраструктуры: вдоль дороги стали появляться торговые лавочки, чайханы и закусочные для рабочих нефтяных промыслов. Но несмотря на это Байылов до 1912 года юридически оставался самостоятельным морским поселком.

Из-за увеличивающегося русского населения, работавшего на нефтяных промыслах и служившего в военно-морском ведомстве, в 1868 году на Байыловом мысе была заложена пятиглавая церковь по типовому проекту архитектора К.А. Тона, которая получила название Морской (портовой), а позже Байыловского военного собора.

Рядом с собором был разбит сквер, получивший название Адмиралтейского. В 30-х годах ХХ века церковь была снесена в рамках борьбы с религией, на ее месте построена средняя школа.

В 1888 году на Байылове открылась городская тюрьма - после того как в 1885 году шесть солдатских казарм, построенных в 1820 году при Каспийском военном судоходстве, были сданы Гражданскому Управлению в целях преобразования в тюрьму. Она знаменита тем, что в ней содержался Иосиф Сталин и известные революционеры. Сталин, кстати, был первым, кому удалось сбежать из этой тюрьмы. В советское время и в первые годы независимости Азербайджана в Байыловской тюрьме содержались смертники.

В конце 90-х годов XIX века в Байыле был возведены первые в истории Баку опреснительные сооружения, которые обеспечивали пресной водой многие районы города.

В 1901 году с помощью петербургского коммерческого общества "Электрическая сила" на Байыле была построена электростанция, призванная снабжать электроэнергией нефтяные промыслы. В самом начале она называлась "Биби-Эйбат", а в советское время получила имя известного революционера Л.Б.Красина, который, кстати, имеет непосредственное отношение как инженер к сооружению электростанции.

В советское время Байыл активно застраивался. Это был один из самых уютных, тихих и зеленых районов Баку, заселенный, в основном, русскоязычным населением. Дома, как правило, частные, амфитеатром располагались на склонах холма и стали неотъемлемой частью характерного баиловского пейзажа.

В период с 1958 года до 70-х годов на Байыле на крутом склоне Сабаилского холма размещался Бакинский зоопарк, который прекратил свое существование из-за сильного оползня.

Во время реконструкции Приморского бульвара в 10-х годах XXI века с Байыла были убраны судоремонтный и другие заводы, доки, военный порт, ГРЭС была превращена в Музей камня, а гора на Байыловом мысе срыта. Абрис Баиловскогом мыса изменился до неузнаваемости...