В Физули автомобиль упал в реку,

В Физули произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на территории села Беюк Бахманлы в реку Гуручай упал автомобиль Mercedes, управляемый жителем села Гараколлу Джейхуном Гараевым. Водитель скончался.

По факту ведется расследование.