https://news.day.az/society/1352399.html В Физули автомобиль упал в реку, водитель скончался
В Физули автомобиль упал в реку, водитель скончался
В Физули произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на территории села Беюк Бахманлы в реку Гуручай упал автомобиль Mercedes, управляемый жителем села Гараколлу Джейхуном Гараевым. Водитель скончался.
По факту ведется расследование.
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