Сын народного артиста Азербайджана рассказал о здоровье отца

"Ариф Бабаев чувствует себя лучше".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил сын народного артиста Арифа Бабаева Яшар Бабаев. Он отметил, что состояние отца стабильное.

"Конечно же, эта болезнь не лечится за один день. Лечение продолжается", - сказал он.

Напомним, Ариф Бабаев вчера был госпитализирован в Центральную клиническую больницу из-за проблем со здоровьем.

В прошлом году он перенес инсульт.