https://news.day.az/society/1407882.html Сколько продлится дождливая погода в Баку? - отвечают синоптики
Сколько продлится дождливая погода в Баку? - отвечают синоптики
Сильный северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове с утренних часов начал ослабевать, осадки прекратятся после полудня, сказала в четверг Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, в регионах Азербайджана выпадение осадков продолжится до полудня субботы.
"Со второй половины дня 27 ноября погода стабилизируется, осадки прекратятся", - сказала Мамедова.
Отметим, что со второй половины вчерашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался сильный северо-западный ветер, температура воздуха понизилась на 5-7 градусов.
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