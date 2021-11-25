Сколько продлится дождливая погода в Баку?

Сильный северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове с утренних часов начал ослабевать, осадки прекратятся после полудня, сказала в четверг Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, в регионах Азербайджана выпадение осадков продолжится до полудня субботы.

"Со второй половины дня 27 ноября погода стабилизируется, осадки прекратятся", - сказала Мамедова.

Отметим, что со второй половины вчерашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался сильный северо-западный ветер, температура воздуха понизилась на 5-7 градусов.