Определены требования к работе СМИ в дни всенародной скорби и траура

В Азербайджане определяются требования в сфере аудиовизуального вещания в дни всенародной скорби и траура.

Этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, в эти дни аудиовизуальное вещание должно осуществляться в нижеследующем порядке:

- не должны транслироваться комедийные фильмы, теле- и радиовикторины, юмористические, развлекательные и другие программы, не соответствующие дням всенародной скорби, поминовения и траура;

- не должна транслироваться реклама (за исключением Дня памяти);

- не реже одного раза в два часа необходимо информировать о дне всенародной скорби, поминовения и траура;

- в 12:00 должна быть объявлена минута молчания.

В соответствии с законопроектом, в случае нарушения этих требований вещание нарушителя - телеканала или радиостанции решением совета (Совета по телерадиовещанию) будет приостановлено на 24 часа.