Как можно пополнить баланс "Bakı kart" онлайн?

С некоторых пор пополнить баланс "Bakı kart", используемых в общественном транспорте, можно онлайн.

Для этого сначала нужно зайти на сайт online.bakikart.az. Новым пользователям важно зарегистрироваться по электронной почте или номеру телефона и создать личный кабинет. Сначала необходимо ввести почтовый адрес, а затем ввести новый пароль и переписать его в следующую ячейку. После этого нужно навети курсор на раздел "Я не робот" и нажать кнопку "зарегистрироваться". В течение нескольких секунд на указанный адрес электронной почты будет отправлена ​​ссылка для завершения регистрации. Следует завершить регистрацию по этой ссылке. Теперь можно использовать платформу. После ввода адреса "e-mail" и ввода пароля необходимо поставить галочку "Я не робот" и нажать кнопку "Войти". В открывшемся окне сообщается, что оплаченная сумма будет зачислена на баланс карты в течение 1 часа. Важно помнить об этом.

Баланс карты можно пополнить двумя способами. Напрямую или путем добавления карты в личный кабинет. Рекомендуется добавить карту в кабинет для более оперативной оплаты. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел, вписать в эту ячейку 11-значный номер на обратной стороне "Bakı kart" и нажать кнопку "добавить". Таким образом, платежная карта будет добавлена ​​в кабинет. После этого следует нажать на "увеличить баланс", в открывшемся окне выбрать сумму и нажать кнопку "вперед". После подтверждения этой информации можно завершить платеж, заполнив данные банковской карты в соответствующих полях.

Кроме того, граждане могут пополнять балансы своих карт через устройства "MilliÖn", устанавленных на остановках, а также в маркетах.