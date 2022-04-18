Какие изменения ожидаются в Азербайджане при выплате и начислении пенсий?

Предлагаемые поправки в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях" рассматриваются как важный проект с точки зрения повышения доступности пенсионного обеспечения и более справедливого распределения накопленного пенсионного капитала.

Какие изменения ожидаются при выплате и начислении пенсий?

Как передает Day.Az, об этом рассказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Отцы-одиночки смогут раньше выйти на пенсию

Как заявил В.Байрамов, согласно изменениям, на пять лет раньше смогут выйти на пенсию женщины, не только родившие пятерых и более детей, но и усыновившие (удочерившие) и/или взявшие под опеку детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.

"С другой стороны, право на досрочный выход на пенсию могут получить отцы, которые воспитали пятерых и более детей или детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до восьми лет в одиночку в связи со смертью матери или разводом без заключения следующего брака, или же если мать лишена родительских прав", - сказал он.

Расширяется категория лиц, которые могут досрочно выйти на пенсию

По словам В.Байрамова, согласно другим поправкам, мужчины, не менее 12 лет и 6 месяцев, а женщины - не менее 10 лет, проработавшие на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, под землей, в особых сферах искусства, которые дают право на получение трудовой пенсии по возрасту на льготных условиях, также получат право выйти на пенсию на пять лет раньше, независимо от последнего места работы.

"Право на досрочный выход на пенсию может быть предоставлено и ряду других лиц. Страдающие гипофизарным нанизмом (карликовость) и лица карликового роста из-за нарушения физиологических пропорций могут выйти на пенсию на 20 лет раньше при страховом стаже не менее пяти лет.

В то же время будет снижен на 15 лет возраст досрочного выхода на пенсию лиц, проработавших на должностях в летном и летно-испытательном составе гражданской авиации и имеющих страховой стаж не менее 25 лет или освобожденных от летной работы по состоянию здоровья при стаже не менее 20 лет", - сказал депутат.

Какие изменения коснутся начисления пенсии военнослужащим?

В.Байрамов отметил, что согласно действующему законодательству трудовая пенсия по возрасту военнослужащим назначается после увольнения с военной службы.

"Предлагаемые изменения предусматривают перерасчет трудовой пенсии военнослужащим, прослужившим не менее 72 месяцев со дня повторного поступления на военную службу после назначения пенсии по возрасту, восстановленным на военной службе по вступившему в законную силу решению суда, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (в этом случае пенсию могут получать члены их семей) и принадлежащим к высшему офицерскому составу, которые вновь были приняты на службу после назначения пенсии по возрасту, по назначенному последнему денежному довольствию", - добавил он.

Также изменится порядок расчета пенсии в семьях, потерявших кормильца

В.Байрамов отметил, что одна из предложенных важных поправок связана с порядком начисления пенсии по случаю смерти одного из членов семьи.

"При получении одним из членов семьи, за исключением детей и супруга (супруги), которому назначена надбавка за служебный стаж главы семьи, по своему выбору других видов трудовой пенсии или социального пособия, за исключением по случаю потери кормильца, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца пересчитывается с распределением ее размера среди других членов семьи. Это приведет к увеличению трудовых пенсий этих лиц. При этом при перерасчете трудовой пенсии главы семьи на момент его смерти неиспользованный пенсионный капитал будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Суть данного изменения заключается в том, что, согласно действующему законодательству, если лицо, получающее пенсию по старости или по инвалидности, в случае смерти главы семьи и возникновения права на пенсию по потере кормильца выбирает свою пенсию, то начисляемая ему сумма выплаты не распределяется между другими членами семьи. Согласно предлагаемым изменениям, когда лицо, имеющее право на пенсию по случаю потери кормильца, выберет другой вид трудовой пенсии или социального пособия, сумма пенсии, начисленная ему, будет распределена между другими членами семьи, что приведет к увеличению их доходов", - сказал член парламентского комитета.

Станет возможен переход с одного вида пенсии на другой

По словам депутата, согласно изменениям пенсионер будет иметь право перейти с одного вида трудовой пенсии на другой.

"При этом перевод трудовой пенсии с одного вида на другой осуществляется с даты подачи заявления об этом и требуемых документов, а для членов семьи шехида - с даты присвоения главе семьи этого статуса. Начисление суммы также начинается с указанных дат. Есть возможность перейти на любой другой вид трудовой пенсии, за исключением перехода с пенсии по старости на пенсию по инвалидности", - сказал он.

Работающие пенсионеры также смогут получать больше

Депутат отметил, что изменения коснутся и порядка начисления пенсий работающим гражданам.

"Согласно предлагаемой новой редакции, страховая часть трудовой пенсии по старости, заработанная на момент ее назначения, выплачивается в полном объеме, при этом продолжается накопление пенсионного капитала по страховой и накопительной части, заработанной за период после назначения и перерасчета пенсии.

В случае перехода пенсионера в категорию неработающего или отработки им шести лет с момента назначения трудовой пенсии либо перерасчета в соответствии с этой статьей, перерасчет трудовой пенсии производится автоматически. При этом ожидаемый срок выплаты пенсии при начислении страховой и накопительной частей уменьшается на количество месяцев, отработанных после назначения или перерасчета пенсии, но не более чем на 72 месяца.

Простыми словами, накопления работающих пенсионеров будут автоматически начисляться каждые шесть лет и добавляться к их пенсии. Таким образом, перерасчет пенсии будет производиться без их участия, а размер пенсии - увеличиваться. При этом срок выплаты пенсии сократится не на 12 лет (или 144 месяца), а на количество отработанных месяцев, то есть максимум на шесть лет (или 72 месяца)", - подытожил В.Байрамов.