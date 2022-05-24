Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2999 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 349, вторую дозу получил 271 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2148, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 231 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 710 006, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 346 173, вторую дозу получили 4 847 713 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 271 363, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 244 757 человек.