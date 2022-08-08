Гончарное дело в Азербайджане: инструменты мастеров прошлого

В XIX в. гончарство, среди других ремесел, занимало в селах и ряде городов Азербайджана ведущее место. Основные центры его были в Губинском, Шемахинском, Гейчайском, Ленкоранском, Нухинском (Шекинском), Нахичеванском, Елисаветпольском (Гянджа) уездах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, исследователями кустарных промыслов Кавказа конца XIX в. отмечалось, что "...рассматриваемый промысел имеет сравнительно сильное развитие в следующих местностях: Нухинском; Шемахинском и Геокчайском; Джеватском, Ленкоранском...".

Помимо этого, гончарство отмечалось еще в некоторых селах Джеванширского, Джебраильского и Газахского уездов Елисаветпольской губернии, в селах Джамаат, Гавахан, Сеидбеглы, Эркеч, Елисаветпольского уезда, в Елисаветпольском округе, в г. Елисаветполе (Гяндже), с. Тюлякеран Губинского уезда, в селах Ленкоранского уезда, а также в городах Шемахе, Шеки, Ордубаде, Баку.

Естественными предлосылками развития гончарства служили залежи глины, наличие недорогого топлива. Гончарство в указанных местах существовало еще и потому что им занимались постоянно.

Инструменты своего ремесла гончары в основном изготавливали сами. Материалом служили твердые породы дерева (бук, граб, дуб, ясень и др.). Небольшая часть инструментов были из камня или из металла. Инструменты были рамными при формовке без круга, на ручном и на ножном круге.

Основными орудиями для добычи гончарной глины служили лопата, кирка, специальный топор.

Топор, который использовали в гончарстве Губинской зоны, по сравнению с обычным топором, был более массивный и тяжелый. Рабочая часть его, с одной стороны была плоской, служила для сбивания глины.

В отличие от других зон, где необходимый для добычи глины производственный инвентарь доставлялся каждый раз к ее залежам, губинские гончары инструменты выборки глины и ее первичной обработки закапывали недалеко от залежей. Этими орудиями могли пользоваться все гончары села.

Наибольшее разнообразие инструментов было присуще процессу формовки. При формовке сосуда, для его вытягивания, выравнивания стенок, придания нужной толщины азербайджанские мастера пользовались деревянными, так называемыми гончарными ножами ("дулус бычагы"). В разных зонах их называли по-разному: "гэлэм" - в Шеки, "бычаг" - в Губе и тд.

Полевые наблюдения выявили в Азербайджане различные виды этих ножей. В большинстве зон были распространены гончарные ножи в форме треугольника, большая сторона которого несколько тоньше, чем упирающаяся в ладонь. В корпусе такого ножа прорезали отверстие для пальца. В зависимости от формуемого изделия, длина рабочей части таких ножей колебалась от 15 до 20 см, высота в центре - 7-8 см. Подобными ножами работали гончары Губы, Габалы.

В свою очередь, мастера из Шеки работали гончарными ножами иного вида, которые представляли собой узкую длинную дощечку, косо срезанную с одного конца, с несколькими отверстиями для удобства удержания, так как они становились скользкими от глины. Обычно в мастерской имелись большие и маленькие ножи. Длина больших достигала 25 см, маленьких - 15 см. Другим видом гончарных ножей были трапециевидные, называемые "дараг", "пэтр", "пиатрын". Они были распространены в основном в Ленкорано-Астаринской зоне.

Гончарные ножи прежде всего использовали при формовке, ими же наносили орнаменты, использовали при снятии готовых сосудов с круга, а также ими делали соединительные выемки при формовке изделий из двух или нескольких частей, очищали круг после каждой формовки.

В женском гончарстве при обработке наружных стенок сосудов использовали инструмент "габатрын" или "натрын" - металлическое двухсторонее лезвие, на загнутые концы которого была насажена деревянная ручка. Лезвие гончары заказывали кузнецам, рукоятку изготовляли сами, обычно из дуба или вяза.

Для полного сглаживания внутренних стенок узкогорлых сосудов, а также при вытягивании их горлышка, гончары пользовались естественной формой, подобной лощилу, специально подобранной ветки. Соответственно размерам изделия ветки были разной величины.

В некоторых гончарных центрах Леккорано-Астарннской зоны при вытягивании горловины сосудов и загибания их венчиков применяли специальный инструмент "гаргы даpaгы". Изготовляли его из тростникового стебля, косо срезанного с обоих концов.

Для придания формы днищу и выделки поддона в Губе использовали инструмент "карталаш" или "транч" в Шеки. Рабочая часть инструмента представляла собой серповидное лезвие с горизонтально расположенной режущей частью. Деревянную рукоятку делали разных размеров.

При соединении частей крупного сосуда в наиболее широкую часть его для опоры изнутри, чтобы предохранить от деформации, устанавливали специальный обруч ("чембере") из гибких веток, чаще всего из веток фундука.

Отверстия в различных гончарных изделиях делались заостренными инструментами. Например в Шеки их называли "уж". Его использовали для проделывания отверстий сравнительно большого диаметра.

В Ленкорано-Астаринской зоне для этих операций издавна использовали два острых конца иглы дикобраза - "гарагулаг тиканы". Таким инструментом часто пользовались для подрезания и снятия изделия на вращающемся круге. В ряде гончарных центров это снятие производили проволокой с ручками, которую подводили под днище неподвижного изделия.

Для нанесения орнамента в виде нескольких прямых или волнистых линий служил инструмент в виде тонкой дощечки с зубцами на одной стороне. В Шеки его называюли "дараг", в зоне Губы - "нахыш", в Ленкорано-Астаринской зоне - "бэзэк дарагы". Для нанесения орнамента лощением использовались также гончарные ножи.

Роспись керамики в гончарстве Азербайджана со временем шла на убыль, но продолжали ее делать в Губе и близлежащих зонах. Изделия расписывали связанным пучком птичьих перьев "ляляк".

Инструмент в виде тонкой дощечки с зубцами на одной стороне ("дараг", "нахыш")

Очистка стола для ручного вымешивания глины производилась специальной деревянной лопаточкой ("эрсин"), изготовленной из целого куска дерева длиной около 20 см. Например гончары Гянджи работали железным эрсином, но это уже было позднее.

При изготовлении без гончарного круга для сглаживания и отбивки стенок изделий, главным образом тендиров, в качестве инструмента применяли круглый гладкий речной камень, вероятно, отражающий архаические традиции гончарства. Использование такого камня в Закавказье отмечалось в литературе XIX в.

Кроме инструментов, гончары использовали иной производственный инвентарь. В целях очищения и измельчения сухой глины при первичной обработке мастера ряда гончарных центров использовали решето с крученой кожаной сеткой ("хэлбир", "шадара").

В некоторых гончарных центрах Азербайджана (Габала, Шеки) для размягчения глины ногами ее раскладывали на коре дикой черешни.

В районах распространении женского гончарства глину размягчали на шкуре животных, чаще теленка. Чтобы использовать ее для обработки глины, шкуру зарезанной скотины подвергали некоторой обработке, посыпали солью, подсушивали. О том, что на Кавказе шкуры животных использовали в гончарном деле, упоминали и источники XIX века.

Для доставки глины с места залежей в некоторых гончарных центрах использовали различные мешки ("кисе", "чувал"), переметные сумы ("хурджун"). Что касается женщин, то они иногда переносили глину в деревянных круглых корытах ("табаг").

При загрузке печи с загрузочным отверстием в центре ее купола в ряде районов пользовались специальным длинным стержнем, завершающимся крюком ("гыра").

Для регулирования пламени при обжиге топливо перемешивали деревянной жердью длиной 4-5 м.

Чтобы сосуды с поливой при обжиге не слипались, их устанавливали на металлических подставках, или на кусочках мокрой глины. Эти подставки были обнаружены при археологических раскопках.