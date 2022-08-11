В этой больнице проводятся проверки

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводят проверки в Джалилабадской центральной районной больнице.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что о результатах проверок будет предоставлена дополнительная информация.