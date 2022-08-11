https://news.day.az/society/1486360.html В этой больнице проводятся проверки - ОФИЦИАЛЬНО
В этой больнице проводятся проверки - ОФИЦИАЛЬНО
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводят проверки в Джалилабадской центральной районной больнице.
Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az.
Было отмечено, что о результатах проверок будет предоставлена дополнительная информация.
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