Жан-Клод Ван Дамм собирается посетить Азербайджан

Сын известного актера Жан-Клода Ван Дамма Крис Ван Дамм и его супруга - азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде дали первое совместное интервью, в котором рассказали о возможном скором приезде голливудской звезды в Азербайджан.

Как передает Day.Az, в интервью главе пресс-службы Государственного комитета по работе с диаспорой Василе Вахидгызы Крис Ван Дамм рассказал, что его знаменитый отец планирует посетить родину его супруги Суады Гаджизаде.

"В данный момент у отца очень много работы. Но в самое ближайшее время, как только у него появится возможность, он посетит Азербайджан. Отец - человек мира, он любит Азербайджан и азербайджанцев. Он делает все, чтобы изучать другие культуры, так как считает себя универсальным человеком. Помимо людей он любит природу и животных, борется за экологию, поэтому очень любит путешествовать. А так как у него невестка азербайджанка, Азербайджан в списке стран, которые он планирует посетить", - отмечает сын актера Крис Ван Дамм.

В свою очередь, Суада Гаджизаде подчёркивает, что ее отец очень ждет его приезда в Баку, так как они являются близкими друзьями.