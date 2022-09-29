В Баку задержали "мышонка"

В Баку на улице Низами задержан гражданин, работающий маскотом в костюме мышонка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, случай произошел вечером 21 сентября. Сотрудники полиции подошли к человеку в костюме мышонка, который фотографировался с детьми за деньги, и проинформировали о том, что он занимается незаконной деятельностью.

Согласно обвинительному заключению, гражданин 1989 года рождения оказал сопротивление полицейским, заявив, что продолжит свою деятельность и начал ругаться с сотрудниками полиции. После этого 33-летнего мужчину доставили в 39-ое отделение полиции.

В Сабаильском районном суде задержанный заявил, что у него нет другой деятельности, кроме, как вышеуказанной. Он отметил, что зарабатывает таким образом на хлеб и содержит семью с двумя малолетними детьми.

В своих показаниях гражданин признался, что в ответ на информацию сотрудников полиции, он отреагировал крайне резко.

"Я продолжил свою деятельность вопреки их предупреждению. А когда меня пригласили в отделение, оказал сопротивление и использовал непотребные слова. Я сожалею о своем поступке", - выразил раскаяние гражданин.

Решением Сабаильского районного суда гражданин был оштрафован на 200 манатов и освобожден.