Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 544 человека, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров..

За день число получивших первую дозу вакцины составило 190, вторую дозу получили 145 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 181, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 28 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 923 821, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 240, вторую дозу получили 4 874 445 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 392 100, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 036 человек.