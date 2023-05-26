Проведены официальные встречи, касающиеся сотрудничества с Узбекистаном в области диаспоры

В рамках визита в Республику Узбекистан председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов провел встречи с рядом официальных лиц государства, сообщает Day.Az.

Сначала председатель комитета встретился с председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана, как партнерской структуры, Рустамбеком Курбановым. В ходе встречи он поблагодарил коллегу за приглашение в Узбекистан, успешное сотрудничество и условия, созданные для деятельности азербайджанской общины в братской стране, оказываемую поддержку.

Стороны обсудили план действий в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках состоявшегося в 2022 году в Азербайджане Международного форума руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, Баку-Шуша, проведение в Узбекистане цикла мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, перспективы дальнейшего развития двусторонних связей. По окончании встречи председатель комитета Ф.Мурадов от имени Азербайджанского государства за роль в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, успешное сотрудничество, осуществляемое в области диаспоры, внимание и поддержку, оказываемые в Узбекистане азербайджанской общине, вручил Рустамбеку Курбанову медаль "За заслуги в диаспорской деятельности".

Очередная встреча председателя комитета состоялась с заместителем председателя Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Садыком Сафаевым. На встрече было подчеркнуто, что узбекско-азербайджанские связи имеют исторические корни, что отношения между президентами, парламентами и государственными структурами двух стран развиваются на самом высоком уровне, отмечены интеграция проживающих в Узбекистане более 40 тысяч азербайджанцев, их роль в общественной, политической, культурной жизни страны, а также заслуги великого лидера Гейдара Алиева в дальнейшем укреплении дружественных отношений двух народов и государств.

В числе официальных встреч находилась и встреча председателя комитета с мэром Ташкента Шавкатом Умурзаковым. В ходе встречи мэр города сказал, что рад визиту председателя комитета в Ташкент, и пожелал ему успехов. Одновременно он довел до внимания председателя комитета, что связи между столицами Баку и Ташкент всегда находились на высоком уровне, что эти города обладают статусом городов-побратимов, рассказал о площади, парке и центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте.

Ф.Мурадов также в свою очередь поблагодарил Ш.Умурзакова и остановился на проводимой комитетом работе, цикле мероприятий, организованных азербайджанской диаспорой в Узбекистане и других странах в рамках "Года Гейдара Алиева", исторических и культурных связях между двумя государствами. Встреча завершилась обсуждением дальнейшего сотрудничества и предстоящих совместных проектов.

Еще одна официальная встреча председателя комитета состоялась с министром культуры и туризма Республики Узбекистан, народным артистом Озодбеком Ахмадовичем Назарбековым. Поприветствовав председателя комитета, министр выразил удовлетворение очередной встречей, состоявшейся в Ташкенте после культурной столицы Азербайджана Шуши. Отметив, что президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев постоянно уделяют внимание культурному наследию народов, министр констатировал дальнейшее расширение деятельности в этом направлении и важность межкультурного обмена.

Председатель комитета Ф.Мурадов в свою очередь выразил признательность за теплый и радушный прием и подчеркнул, что дружба и партнерство между нашими странами в лице их президентов служат примером для каждого. Он сказал, что поддержка азербайджанской и узбекской диаспорами друг друга в зарубежных странах, их сотрудничество еще больше укрепляют единство и дружбу наших народов. Стороны обсудили поддержку инициатив и совместных проектов. Встреча завершилась вручением памятных подарков.