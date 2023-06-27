В конференции MINEPS приняло участие рекордное число представителей

Выступая на официальном открытии VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов сказал, что в конференции приняло участие рекордное число представителей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня на конференции зарегистрированы представители из 124 стран," - подчеркнул Гайыбов.

По его словам, подготовка к мероприятию началась еще в 2022 году, и в этом направлении была проделана значительная работа. В настоящее время организаторы получают положительные отзывы о проведении конференции.

Он отметил важность инициативы ЮНЕСКО Fit for Life, направленной на продвижение спорта после пандемии Covid-19.

Министр также выразил надежду, что принимаемые сегодня решения способствуют процессу физического развития.

26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой ожидается участие представителей до 150 стран.