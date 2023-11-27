«Медная долина» и полезные ископаемые Иреванского ханства

Территория Иреванского ханства была богата природным сырьем. Здесь находились месторождения меди, глины, строительной извести, мрамора, используемых для производства кожи квасцов, кварца - для производства стекла и т.д. Все это оказало влияние на развитие различных отраслей ремесла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, тот факт, что жернова необходимого качества для мельниц были местными, увеличивало их численность. Богатые залежи соли и развитие рыболовства приносили в казну значительные доходы. Кошениль, которую иреванцы называли гырмыз (красные жуки), была широко распространена на склонах Агрыдага по обе стороны реки Араз, к северу от реки Гарасу в Сардарабадском, а также в Кёрпубасарском и Ведибасарском магалах.

Кошениль Агрыдага был крупнее мексиканской и польской кошенили. Краску, полученную от красного жука, использовали для окраски парчи и тканей, а также для получения кармина (малинового цвета).

Кроме того, на территории Иреванского ханства встречались также марена, наз, солодка и др. растения, используемые для получения красителей различных цветов.

Медь добывали в Дарачичекском магале, где находились медные рудники ханства. Эту местность называли Медной долиной. Эти рудники были переданы ханом для пользования греческим семьям.

Эта земля была богата гранитом, базальтом, нефритом и порфиром. Добываемый близ деревни Гулп красный нефритовый камень не уступал по качеству египетскому камню. Холмы, окружающие деревню Архаджи на склонах Бёюк-Агрыдага, состояли из красноватого порфира и яшмы, из которых местные жители выделывали превосходные жернова. Эти места сдавались в аренду жителям Баязида. С каждого жернова брали 1 серебряный рубль. Однако население Иревана было освобождено от этого налога.

На территории Иреванского ханства были также все виды базальта.

План Иреванской крепости. Составлен русским военным командованием в 1827 году

Слой гранита для изготовления жерновов проходил через ущелье, которое жители Гёйчинского магала называли Гёзельдере (Красивое ущелье). Минерал пемза также встречался в Гёйчинском магале. Вулканы обожгли огромный пласт глины и превратили его в натуральный кирпич. Таких полезных ископаемых больше было в районе Иревана и Талского района. В Абаранда имелся слой кварца с золотым блеском.

Многие виды обсидиана можно было найти во всех горных породах. Основной слой обсидиана начинался у озера Гейча и простирался на юго-запад до реки Занги. Обсидиан, который выглядел как бутылочное темное стекло, находил применение в архитектуре.

Самое красочное разнообразие видов обсидиана было на горе Алагёз и на пути к Гаджи-Байрамлы. Здесь был обсидиан черного, красного, белого, бордового и желтого цветов, Из этих минералов изготавливали красивые вазы, мозаики, колонны и стулья.

Часто встречался темно-зеленый сланец, особенно в Миндалевидные камни также встречались во многих частях Иреванского ханства.

Рядом с минеральными водами в районе Дарачичек находили прозрачный желтый мрамор, который очень дорого стоил. Горный массив, охватывающий территорию села Улуханлы и села Гулп Зангибасарского магала, был богат мрамором и ценной известью. Ведибасарский магал содержал магний, используемый в медицине.

Также во многих местах встречался гипс, например у селения Гулп. Вообще горы, вокруг этой деревни были очень богаты ископаемыми. Здесь был мрамор всех цветов и известь. Гипс еще был в Дарачичаге, несколько южнее мисханских залежей.

Солесодержащая глина, добываемая из горы Гулп, была серой, темно-серой, желтовато-серой, красноватой и красновато-коричневой. Красная глина покрывала северо-западные склоны горы. Желтоватая глина встречалась в основном на северо-восточном склоне, а красноватый грубый песчаник находился в соседстве с красной глиной.

Земли в долине реки Араз были богаты залежами селитры, из которой химическим путем можно было получить порох. Эта территория также была богата месторождениями квасцов. Когда почва вокруг Агридага смешивалась с родниковой водой, из полученного осадка можно было получить квасцы.

Горы, окружающие территорию села, и само село Гулп были богаты соляными залежами. До времен Гусейнгулу хана каменная соль добывалась в разных частях горы. В связи со значительным подорожанием соли, было разрешено добывать соль в более близком и удобном месте на южном склоне горы, в 200 саженях от села Гулп. Здесь соль добывали в двух местах. Добыча в одном из них была приостановлена в связи с затоплением. Начиная с 1815 г. соль стали добывать со второго места.

Иреванская крепость. Фрагмент гравюры художника В.Машкова. 1828 год

Длина рудника, из которого извлекали соль, составляла примерно 70 саженей в длину и до 20 -в ширину. Соль добывалась в виде пластов и продавалась на месте. Для контроля добычи соли, хан организовал особое управление этой отраслью. Им управлял султан, назначенный ханом. У султана было три помощника.

За каждый вывозимый из соляного промысла вьюк соли, весом в 24 батмана (7-8 пуд.), взыскивалось в пользу хана, для содержания караула, в пользу мирзы (помощника), в пользу солеломщиков.

Нестабильность цен была вызвана различными факторами. Так, население Грузии стремилось закупать соль в Турции. Дело в том, что даже в 1824 году в Грузии привозимая из Иревана соль была известна, как карсская соль. Чтобы привлечь их внимание к иреванской соли, хан снизил цену соли за повозку вдвое, по сравнению с импортируемой из Турции. Остающаяся под ногами мелкая соль не была чистой, и если бы не обходилась дешевле вывозимой в плитах, то никем бы не покупалась и, наконец, завалила бы все копи. Таким образом, когда иреванская соль, пересекая границу, стоила 8 руб. серебром за повозку, то каждая плита соли (около 7-8 пудов) - 25 коп.

Недалеко от села Дашбурун Сурмалинского магала озеро на скалистом выступе Агрыдага летом было окружено белой солью. Этой солью жители окрестных деревень вскармливали скот.

Все воды Иреванского ханства были богаты рыбой. В этих водах водились караси и сазаны необыкновенной величины, усачи, осетровые, форель и др. Много рыбы вылавливали из рек Говар, Адыяман, Гызылванг, Зод, Тохлуджа, Чубуглу и др. Рыбная ловля в оз. Гёйча составляла оброчную статью. Отсюда отправлялись караваны с 200-300 вьюков выловленной рыбы. Рыбная ловля из озера Гёйча приносила в ханскую казну доход в 100 туманов (400 руб. серебром) в год.

По ханскому указу откупщик имел право взыскивать за вьюк рыбы весной и летом с эриванских жителей по 12 шахи. Значительное место в рыболовстве занимала добыча самой крупной разновидности форели, называемой шинах. Рыба вывозилась на продажу в Грузию и другие места.

Таким образом, богатство природных ресурсов способствовало развитию различных отраслей ремесленного производства.

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