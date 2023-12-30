Новая форма оплаты проезда в бакинском метро

На всех станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" пассажирам предоставлена возможность оплатить проезд по системе QR-билетов.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, пассажиры могут воспользоваться этим способом оплаты, загрузив на мобильные устройства мобильное приложение "BakıKart".

Напомним, что эта система в качестве пилотного проекта впервые была применена в сентябре на станциях "Ходжасан" и "8 Ноября" "фиолетовой" линии. Уже на более чем 350 установках (турникетах) на автоматических контрольных пунктах всех станций полностью выполнены технические работы, установлены устройства, поддерживающие программное обеспечение, и успешно завершены испытания.

Преимущества нового способа оплаты следующие:

- экономия средств, потраченных на покупку пластиковой карты "BakıKart". Для создания QR-билета достаточно просто наличия мобильного телефона с выходом в интернет;

- экономия времени - больше нет необходимости использовать терминал загрузки для пополнения баланса пластиковой карты "BakıKart". Пассажир может удобно пополнять и отслеживать баланс своего счета через мобильное приложение "BakıKart";

- отслеживание истории платежей - пассажир может рассчитать периодический бюджет, отслеживая свои расходы на общественный транспорт в приложении.

Пассажир сможет пройти, приблизив QR-билет к дисплею оплаты на турникете.

Пользователи QR-билетов должны знать, что:

- QR-билет действителен только на одну поездку;

- QR-билет действителен в течение 5 минут;

- 1 манат блокируется в мобильном кошельке за QR-билет и плата за проезд вычитается из заблокированной суммы, а остаточная сумма возвращается в мобильный кошелек;

- Если QR-билет не используется в течение 5 минут, заблокированная сумма возвращается на баланс в течение 72 часов.

Пользователи мобильного приложения могут обратиться по техническим вопросам на короткий номер *4343 и в колл-центр "141".

В июне этого года для безналичных платежей в автобусах было запущено мобильное приложение "BakıKart". Это приложение позволяет пользователям легко планировать поездки, пополнять баланс пластиковых карт "BakıKart" и оплачивать проезд. Пользователи также могут создавать QR-билеты в приложении и просматривать их историю.

С января 2024 года на нескольких маршрутах будет опробовано осуществление платежей банковскими картами. После испытаний планируется начать внедрение соответствующей платежной системы в конце первого квартала 2024 года.

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