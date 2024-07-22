Выставка в честь 85-летия журналиста Рашбиля Захарьяева открылась в Красной Слободе

В Музее горских евреев в Красной Слободе в Губинском районе состоялось открытие выставки, посвященной 85-летию заслуженного журналиста Рашбиля Захарьяева. Мероприятие собрало множество почетных гостей, что подчеркивает значимость вклада Рашбиля Хагаевича Захарьяева в журналистику и литературу, сообщили Day.Az в пресс-службе Фонда СТМЭГИ.

Церемония открытия началась с экскурсии по экспозиции музея, где были представлены фотографии, документы и личные вещи журналиста. Гостям также был показан короткий фильм, рассказывающий о жизни и творчестве Рашбиля Захарьяева, что позволило глубже понять его многогранный вклад в журналистику, горско-еврейскую и азербайджанскую культуру.

Открытие выставки посетили дипломатические представители ряда зарубежных стран, сотрудники центральных и местных органов власти. Среди почетных гостей были: президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Саида Аббасова, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Вахид Ахмедов и Анатолий Рафаилов, председатель общины горских евреев Баку Милих Евдаев, главный редактор газеты "Бирлик-Единство" Наджафгулу Наджафов.

Вступительную речь на открытии выставки произнес Герман Захарьяев, вице-президент Российского еврейского конгресса и президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ. Он подчеркнул важность мероприятия, посвященного юбилею его отца Рашбиля Захарьяева, и поделился личными воспоминаниями о нем. Герман Рашбилович также представил новое издание своей книги "Этнокультурное разнообразие Азербайджана" и дал краткий обзор её содержания.

С теплыми словами выступили и другие почетные гости. Посол Джордж Дик и председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев отметили значение творчества Захарьяева для истории азербайджанской журналистики и литературы. Депутаты Милли Меджлиса Вахид Ахмедов и Анатолий Рафаилов, а также заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Саида Аббасова поделились своими мыслями и воспоминаниями о заслуженном журналисте. Главный редактор газеты "Бирлик-Единство" Наджафгулу Наджафов рассказал о значимых моментах биографии и профессиональной деятельности Рашбиля Захарьяева.

Особую теплоту и значимость мероприятию придало выступление учащихся средней школы № 1 имени И. Ханукова поселка Красная Слобода, которые исполнили стихотворения, написанные Рашбилем Захарьяевым. Их искренние выступления подчеркнули глубокое уважение и признание заслуг журналиста.

Выставка, посвященная 85-летию Рашбиля Захарьяева, стала важным событием в культурной жизни Губинского района. Это мероприятие объединило множество людей, среди которых были представители местной администрации, деятели культуры, а также жители города и гости из других регионов страны. Выставка подчеркнула важность сохранения и передачи культурного наследия горских евреев, представив уникальные экспонаты, связанные с историей и культурой общины.

На выставке были представлены фотографии, документы, предметы быта и искусства, которые иллюстрировали богатую и многогранную историю горских евреев. Особое внимание уделялось личности самого Рашбиля Захарьяева, его вкладу в развитие культуры и образования. Его труды и достижения нашли отражение в представленных экспонатах, а также в воспоминаниях современников, прозвучавших на открытии выставки. Выставка не только стала данью уважения памяти Рашбиля Захарьяева, но и послужила напоминанием о значимости культурных традиций и их роли в укреплении общественных связей.

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